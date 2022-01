Santanyí incorpora la modalitat de teatre als premis literaris

Santanyí és un municipi amb una llarga tradició literària que sempre ha apostat per fomentar la cultura i les arts. Un clar exemple són els Premis Literaris Vila de Santanyí, que enguany incorporen una nova modalitat, la de teatre. Així, per a l’any 2022, s’han convocat el XXXVII Premi Bernat Vidal i Tomàs de poesia, el V Premi Antoni Vidal Ferrando de narrativa, i el I Premi de Teatre Vila de Santanyí.

Tal com ha explicat la batlessa de Santanyí, Maria Pons, la creació d’aquesta modalitat de teatre en la convocatòria dels premis literaris del municipi era «un dels compromisos ineludibles que teníem per a aquesta legislatura. La tradició cultural del nostre terme és una senya identitària per la qual seguirem apostant i defensant, i ens faltava incorporar una modalitat teatral per a completar el cercle».

Els Premis Literaris Vila de Santanyí 2022 tendran un pressupost de gairebé 30.000 euros, que es destinaran a la dotació econòmica de cada modalitat, a l’organització de totes les convocatòries, premis i jurats. Les obres que es presentin al certamen hauran de ser originals, inèdites, no premiades a cap altre certamen i redactades en llengua catalana. En el cas dels textos teatrals no podran haver estat representats ni llegits prèviament. La temàtica de totes les obres és de lliure elecció dels autors, que només podran presentar una sola obra a cada categoria.

El guanyadors rebran els premis en un acte públic el divendres dia 22 d’abril d’enguany; les obres es publicaran posteriorment a la col·lecció́ 'Ossos de sol' d’Adia Edicions. La presentació dels llibres es farà durant les festes de Sant Jaume 2022.

El jurat estarà format per tres membres destacats de cada gènere literari convocat, més una persona que exercirà de secretari/ària sense vot. En aquesta edició seran a la modalitat de poesia Antònia Vicens Picornell, Jaume Mateu i Esteve Plantada. A la de narrativa Miquel Segura Aguiló, Sebastià Alzamora i Jaume C. Pons Alorda. I a la de teatre Toni Gomila, Catalina Inès Florit i Elisenda Riera.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Santanyí, Ricarda Vicens, també s’ha mostrat molt satisfeta de la convocatòria i de la creació del nou premi: «Tenim uns premis literaris que estan en plenitud i any rere any reben més obres, cosa que ens fa entendre que Santanyí té estirada pels creadors, i això ens omple d’alegria. La regidoria de Cultura fa molta feina perquè el municipi sigui viu i actiu amb temes culturals, i tenir més de tantes obres candidates als premis literaris n’és un gran exemple. I estic segura que amb la incorporació de la modalitat de teatre també tendrem una bona resposta per part dels autors».

La dotació econòmica del Premi Antoni Vidal Ferrando de narrativa és de 5.000 €, més la publicació de l’obra; el Premi Bernat Vidal i Tomàs de poesia suposarà 3.500 € per al guanyador, i també la publicació del treball premiat. I de la mateixa manera, el Premi de Teatre Vila de Santanyí també estarà dotat 3.500 €, i la publicació de l’obra.