Mishima, Papa Topo, Mar Grimalt i Cercle, noves confirmacions per al Mobofest 2022

El festival Mobofest anuncia quatre noves confirmacions: els catalans Mishima i tres artistes mallorquins (Papa Topo, Mar Grimalt i Cercle). El festival se celebrarà el 29 i 30 de juliol a Lloret de Vistalegre, al mateix recinte que l’any passat.

Mishima és el primer cap de cartell estatal que el Mobofest anuncia per a la seva pròxima edició. Amb un recorregut que xerra per si tot sol, aglomeren ja vuit discs d’estudi. S’han convertit en una de les bandes que han conformat el so d’una generació amb cançons atemporals i per a tots els públics. 'Tot torna a començar', 'Qui n’ha begut', 'L’última ressaca' o 'Qui més estima' en són exemples. Ara bé, la cirereta del pastís serà que després de cinc anys, els barcelonins tornaran a treure disc, i el duran a presentar al festival Mobofest.

Papa Topo és un altre dels grans noms de l’escena mallorquina que anuncien aquest dilluns per a la pròxima edició del Mobofest. Música eclèctica, transgressora, ballable fins a l’últim sentit i, tot això, amb el pop més ensucrat. Els palmesans, amb Adrià Arbona al capdavant, fa poc que han tret a la llum el seu darrer tema, 'Por España', una col·laboració amb la també mallorquina Samantha Hudson. Si una cosa saben fer bé Papa Topo és no deixar de crear hits per a rompre les pistes.

Mar Grimalt és la flamant guanyadora del certamen Sons de la Mediterrània. D’ençà que es va donar a conèixer amb la victòria del concurs, l’escena illenca s’ha fixat en una de les veus que ara mateix estan trepitjant més fort a tota l’Illa. Amb un futur disc per arribar, Grimalt combina la seva exquisida i potent veu amb la guitarra acústica i diferents instruments de percussió. Així i tot, a vegades no necessita més que la seva veu i un simple ritme per a omplir cada centímetre de l’aire que respira el seu públic. Sense dubte, una de les artistes del moment.

Cercle o Francesc Torrens és la quarta confirmació d’aquest tercer lot. Cantautor de Binissalem practica un indie folk amb certs detalls metafísics. Així com el concepte de la seva banda. Ja suma tres EP a la seva carrera i, ben aviat, traurà nova música que també vendrà a presentar al Mobofest. Música íntima que se’t fica dins el cor i el fa bategar. Cercle és un projecte atmosfèric i una de les apostes que més agraden al Festival Mobofest, aquelles que es converteixen en un regal per ser un descobriment per als assistents i seguidors del festival.

Aquest dilluns s'han posat a la venda el quart lot d’entrades a 39 euros per al festival complet aquí.