El Teatre Principal de Palma, durant l’any 2021, ha programat 77 títols amb un total de 28.821 espectadors

El Teatre Principal de Palma, durant l’any 2021, ha programat 77 títols que han estat representats en 126 funcions amb un total de 28.821 espectadors amb una ocupació del 56%.

El teatre considera aquestes dades «molt positives», en un any atípic per mor de la pandèmia, «que ha fet que les mesures de control sanitari i les reduccions d’aforament hagin estat habituals durant aquests darrers 12 mesos».

Aquestes dades suposen una activitat extraordinària per al Teatre Principal, ja que de mitjana suposa que cada 2’89 dies la Sala Gran o la Sala Petita del Teatre Principal ha acollit una funció. Durant el 2021, a més, s’ha posat en marxa la plataforma pròpia de continguts digitals Principal a la carta, que situa el teatre com un dels centres de producció pioners en la transició digital a tot l'Estat espanyol.

El paper del teatre com a generador de produccions que involucren els creadors de les Balears s’ha consolidat durant aquest any. Dels 77 espectacles programats, 51 han estat espectacles produïts a les Balears i d’aquests, 18 són produccions o coproduccions del Teatre Principal. Per aconseguir aquest objectiu, el teatre ha coproduït també espectacles amb la Sala Beckett i el festival Grec.

Les obres teatrals Tempest Project, de Peter Brook; La casa de los espíritus, basada en la novel·la d’Isabel Allende; Canto jo i la muntana balla, de Guillem Albà i Joan Arqué; Història d’un senglar, de Gabriel Calderón; Highlands de Malpelo; els concerts d’OmaraPortuondo, Maria del Mar Bonet i Joan Miquel Oliver; i les òperes Il trovatore i L’elisird’amore són alguns dels títols que més han destacat aquests darrers 12 mesos, tant per assistència de públic com per la qualitat dels espectacles i el ressò de la crítica especialitzada.

De la mateixa manera, Les petites coses, Kelly, Primavera de bèsties i La darrera opció(aquestes dues darreres amb una ocupació del 100% durant les quatre funcions que varen ser programades) són les produccions pròpies del Principal més vistes pels espectadors.

A més, el 2021, el Teatre Principal ha posat a l’abast de tota la societat una eina per fer arribar el teatre i la cultura a tothom, el Principal a la carta. El Principal a la carta és una plataforma digital de continguts on es pot trobar una selecció de la programació del Teatre Principal. Aquests continguts es van completant mes a mes amb més títols i espectacles.

Amb un cost de 25 euros anuals, els usuaris de Principal a la carta tenen ara a l’abast, obres com Primavera de bèsties, Coloma, Cordèlia, Clitemnestra, Souvenir, Nua, El combat del segle, Reines de Shakespeare; espectacles lírics com La serva padrona, L’elisir d’amore, Verding o el Concert de Nadal del Cor del TP; títols de dansa com Wu Wei, Baalconing, VeryVery Slightly, Unexploded Bomb; o els concerts de Pistola, Salvatge Cor & Ferran Palau, Highlands Project o Jaume Tugores. Cada mes, s’aniran incorporant títols nous, i el públic que compra abonaments del teatre hi té l'accés gratuït.