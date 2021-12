El Museu del Calçat i la Indústria d'Inca, nominat al Premi al Museu Europeu de l’Any

El Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca ha estat inclòs en la llista de nominats per a rebre l’European Museum of the Year Award – EMYA (Premi al Museu Europeu de l’Any) atorgat pel Fòrum Europeu dels Museus sota l’auspici del Consell d’Europa. Els guanyadors s’anunciaran el pròxim mes de maig durant la conferència anual del Fòrum Europeu dels Museus, que se celebrarà a Estònia. Durant aquesta trobada, els representants del museu inquer hauran de defensar la seva candidatura.

«Des de la reinauguració del Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca a finals de 2018, hem fet un gran esforç i molta feina per consolidar-nos com un dels museus de referència a Mallorca, aconseguint multiplicar progressivament el nombre de visitants. Aquesta nominació és, per tant, un reconeixement al treball realitzat durant els darrers anys», assenyala la regidora del Museu, Antònia Maria Sabater.

Aquest prestigiós premi es concedeix segons les recomanacions del jurat EMYA, del Comitè de Cultura, Ciència i Educació del Consell d’Europa, a un museu que posi un èmfasi especial en una presentació clarament entenedora d’una perspectiva europea i de la interacció entre els locals i les altres identitats europees. A més, es valora també el treball realitzat en temes de rellevància europea i adherint-se a valors i prioritats clau de democràcia, drets humans, tolerància i diàleg intercultural, establint ponts entre cultures i fomentant la superació de fronteres socials i polítiques.

Així doncs, aquest premi s’atorga a un museu ampliat o modernitzat en els darrers tres anys, que contribueixi de manera més directa a atreure un públic ampli, a satisfer els seus visitants amb un ambient únic, una interpretació i una presentació imaginatives, un enfocament creatiu de l’educació i fomentant la responsabilitat social. De fet, aquesta distinció és considerada el premi anual més important del sector museístic europeu.

Abans de donar a conèixer el llistat de nominats, una jutgessa internacional procedent de Gran Bretanya va visitar aquest estiu el Museu del Calçat i la Indústria d’Inca per valorar in situ el treball que s’havia realitzat des de la seva reinauguració a finals del 2018.

Finalment, cal destacar que el Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca ja va ser guardonat l’any passat amb el Premio Ibermuseus d’Educació 2020 pel seu projecte 'Un objecte, tres visions. Museu virtual d’Integració'. La finalitat d’aquesta iniciativa de base comunitària era posar en valor el treball artesanal de producció del calçat típic de la capital del Raiguer, amb la intenció de connectar diferents col·lectius socials i incentivar la recuperació o sostenibilitat econòmica del sector.