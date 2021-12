'El darrer Myotragus', quan els dinosaures competeixen amb una cabra balear

'El darrer Myotragus' és el nou llibre d'Adrià Garcias i Morell i Melicotó, escrit pel llibreter i editor d'Ínsula literària i il·lustrat per Robert Campillo Romero. Es tracta d'un conte infantil perquè petits (i també grans) coneguin la bèstia prehistòrica que va poblar les nostres illes ara fa més de cinc milions d'anys. Al conte també hi apareixien Dorothea Bate, la paleontòloga que va descobrir-ne les restes, i el Nesiotites i l'Hypnomys, dues espècies més que varen viure a aquella època. El llibre està editat per Ínsula literària i ha sortit a la venda aquest mes de desembre. Es pot trobar tant a la llibreria Ínsula literària com a Melicotó i també a totes les llibreries independents de Mallorca.

Properament es faran tres actes per a promocionar el llibre. El primer serà un contacontes el 28 de desembre a les 11.30 hores al nou local de Melicotó situat al carrer Blanquerna, n. 32, i el conte l'explicarà Aina Salvà. El segon acte serà la presentació del llibre a l'exterior de la llibreria Ínsula literària (els Geranis) el 30 de desembre a les 19 hores. La tercera activitat serà un contacontes a càrrec d'Aina Zuazaga també als Geranis el 4 de gener a les 11 hores.