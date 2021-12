Els Amics de les Arts aterren a Palma en el final de la gira 'El senyal que esperaves'

El 14 de gener, l'Auditorium de Palma acull l'únic concert d'Els Amics de les Arts a les Illes Balears per a tancar la gira 'El senyal que esperaves'. El grup s'acomiada així d'aquesta gira que «no ha estat fàcil ni normal».

Els barcelonins, «acostumats a visitar les Illes tres i quatre vegades per any», han hagut d’esperar l’ocasió adequada per a presentar-hi 'El senyal que esperaves'. Per sort, el temps d’espera ha acabat i han pogut anunciar la data del concert. «I diem LA data, perquè n’hi haurà un i prou. Això serà un now or never», expliquen.

«Vindrem amb tot, el full-equip, l’espectacle tal i com l’hem concebut i l’hem presentat durant aquests mesos a Catalunya. Serà una presentació i alhora un final de gira; un concert que dissenyarem amb carinyo per compensar tot aquest temps sense venir», remarca el grup.

Les entrades es poden adquirir aquí.