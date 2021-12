Armengol, en la inauguració del Teatre Principal d'Inca: «Avui és un dia d'orgull i d'emoció perquè obrim un teatre que va estar massa temps tancat»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assistit aquest dijous a la inauguració del Teatre Principal d’Inca, que reobre les portes després del procés de rehabilitació que s’hi ha duit a terme en els darrers anys.

«Avui és un dia d'orgull i d'emoció per a tots els inquers, perquè obrim un teatre que va estar massa temps tancat», ha dit la presidenta, qui ha remarcat la que la nova infraestructura cultural formarà part de la vida de les noves generacions que vendran. Així mateix, la presidenta ha recordat que la rehabilitació del teatre ha estat possible gràcies a la col·laboració institucional i als recursos públics i ha manifestat el compromís del Govern per a continuar amb el seu suport per a mantenir-lo obert.

Tot i que les instal·lacions acullen funcions des de mitjan novembre, quan es va obrir el Teatre coincidint amb el 107è aniversari de la inauguració, aquest dijous hi ha tengut lloc una gala, presentada per Lina Mira i David Ordines, amb diverses actuacions.

Les obres han suposat una inversió de 6,1 milions d’euros i s’han cofinançat amb el fons FEDER i les aportacions del Govern, el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament d’Inca. La presidenta ha destacat la capacitat de les tres institucions per impulsar la rehabilitació conjuntament des de la Fundació Teatre Principal d’Inca.

A la gala d’inauguració també hi han assistit, per part del Govern, el conseller de Fons Europeus, Cultura i Universitat, Miquel Company, i la directora general de Cultura, Catalina Solivellas.

El Teatre Principal d’Inca

El Teatre Principal d’Inca, construït l’any 1913, és una obra modernista projectada per l’arquitecte Guillem Reynés Font. És un edifici únic en el seu gènere en tota la ciutat, amb gran valor arquitectònic.

Es va reformar completament l’any 1945, amb el projecte de Francesc Casas, i s’hi han fet múltiples reformes des del 1968 fins a l’actualitat. L’any 2008 es va tancar, molt deteriorat i després de vuit anys sense representacions.

Amb la reforma actual, s’ha fet una nova disposició de les butaques per augmentar la cabuda inicial fins a 627 places. A més, s’ha creat un edifici annex per cercar una funcionalitat més gran amb 154 places més. També s’han recuperat elements estructurals i decoratius de ferro vist de l’obra original del 1913, les parets folrades de tela i la decoració de guix.