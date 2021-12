La UIB publica 'Flora Medicinal de les illes Balears' de Carles Amengual

Edicions UIB ha publicat el llibre Flora Medicinal de les illes Balears, una obra del doctor Carles Amengual i Vicens en la qual es recullen les 662 plantes medicinals de les Illes Balears que han estat referenciades en la literatura científica. De cada una se n'analitzen la sinonímia i les denominacions populars, la descripció botànica, l'hàbitat, la composició química, les parts utilitzades, l'acció farmacològica, l'ús terapèutic i la comparació en les farmacopees aiurvèdica, tibetana, xinesa, filipina, marroquina, mexicana i homeopàtica.

En el volum, s’analitzen els estudis sobre flora medicinal del temps dels clàssics grecs i llatins —Hipòcrates, Teofrast, Galè, Dioscòrides, Plini—, àrabs —Ibn Sina—, i de la flora medicinal balear, medievals i moderns fins al segle XXI —des de Ramon Llull fins a Brotat et Terrers, Cursach i Arguimbau, Barceló i Combis, Bianor, Palau i Ferrer, Bonafè i Barceló, etc. També s'ha recollit la presència d'aquestes espècies en la literatura i cultura popular —les plantes de les rondalles mallorquines i de Ramon Llull han format dos llibres publicats a part.

El lèxic popular, de gran riquesa, suma 3.626 noms i 3.027 gloses i refranys en llengua catalana, que fan referència a les 662 plantes medicinals estudiades. La part gràfica correspon a les fotografies de l'Herbari Virtual del Mediterrani Occidental de la UIB, i la col·lecció d'aquarel·les, a les artistes Irene Mulet i Judit Morales. L’autor del pròleg és el doctor Lleonard Llorens, professor jubilat del Departament de Biologia i investigador col·laborador del grup de recerca en Ecologia Interdisciplinària de la Universitat de les Illes Balears.

Carles Amengual i Vicens (Selva, 1956) és llicenciat en Medicina (UB), Ciències Biològiques (UIB), Humanitats (UOC), Estudis d’Àsia Oriental (UOC) i Ciències Religioses (ISCREB – Facultat de Teologia de Catalunya). L’any 2017 es doctorà a la UIB amb la tesi doctoral 'Flora medicinal de les illes Balears', que es troba al’origen del volum ara publicat per Edicions UIB. Fruit d’aquesta recerca, l’autor ha constatat que el 33 per cent de les plantes de les Illes Balears estan referenciades com a medicinals, i que el 82 per cent de les famílies de plantes baleàriques tenen components medicinals. Quant a les plantes endèmiques de les Illes Balears, el 29,8 per cent són endemismes medicinals.

Presentació

El llibre Flora Medicinal de les illes Balears es presentarà el dimecres 15 de desembre a les 20 hores a Ca n’Oleo (carrer de l’Almudaina, 4, Palma). Hi intervendran el vicerector de Política Científica i Investigació, doctor Víctor Homar; l’autor del pròleg i investigador col·laborador de la UIB, doctor Lleonard Llorens; el doctor Joan Mayol, biòleg; i l’autor del llibre, doctor Carles Amengual.