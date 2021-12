Una exposició commemora el 150è aniversari de la mort del pintor Agustí Buades Frau

La vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha visitat l’exposició 'Agustí Buades Frau (1804-1871). La gènesi del retrat modern a Mallorca', al Centre Cultural Sa Nostra, juntament amb el comissari de l’exposició, Marià Carbonell Buades, i part de la família de l’autor. L’exposició, que coincideix amb el cent-cinquantè aniversari de la mort de l’artista, es podrà visitar fins al 25 de febrer de 2022, de dilluns a divendres de 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h; els festius romandrà tancada.

Durant la visita, Busquets ha agraït la feina feta al comissari i també el fet que la família de l’artista hagi deixat algunes de les obres que conformen aquesta exposició «amb l’objectiu de donar a conèixer la personalitat artística d’Agustí Buades Frau, un dels pintor més representatius de la primera meitat del segle XIX a Mallorca, al públic en general i, sobretot, a les noves generacions, poc familiaritzades amb la pintura mallorquina antiga i probablement poc coneixedores de la importància històrica del gènere del retrat pictòric». La vicepresidenta ha explicat que es vol posar l’accent en l’aportació de l’artista en la història del retrat.

Segons ha explicat el comissari, «la mostra pretén ser una ocasió immillorable per dedicar-li una exposició monogràfica commemorativa i redimir Agustí Buades Frau d’una marginació historiogràfica injustificada, ja que es tracta del pintor més representatiu de la primera meitat del segle XIX a Mallorca i un punt d’inflexió en la història local del retrat, explorant l’origen i l’evolució del pintor mallorquí».

Així mateix, Carbonell ha explicat que la vida de Buades va transcórrer en paral·lel als canvis profunds, i en alguns aspectes radicals que experimentava la societat mallorquina vuitcentista. En el cas de l’exposició que ara es proposa, no es tractaria d’establir una seqüència diacrònica i/o estilística de les obres seleccionades —o almanco no es considera el fil conductor prioritari del relat—, sinó de reflexionar sobre les noves fórmules de representació, que s’han d’entendre, d’una banda, com un reflex de la condició socioeconòmica i de les aspiracions culturals de la clientela i, de l’altra, com una conseqüència del sentiment d’individualitat i de la idea de construcció de l’aparença, que es posen de moda a partir de la segona meitat del segle XVIII arreu d’Europa.

Un segon objectiu és explicar el procés creatiu i el mètode de treball del pintor, qüestions que poden resultar especialment didàctiques per a un públic acostumat als procediments i sistemes creatius en el món contemporani. Això es vol fer aprofitant el copiós material de treball conservat de l’artista. En resum, la idea és evocar el taller i l’ambient de treball d’un pintor vuitcentista.