Kakkmaddafakka és el primer cap de cartell internacional de la 6a edició del Mobofest

El festival Mobofest anuncia el seu primer cap de cartell internacional per a la pròxima edició del certamen. Un festival que es celebrarà el 29 i 30 de juliol a Lloret de Vistalegre, al mateix recinte que l’any passat.

Kakkmaddafakka és el primer cap de cartell internacional que participarà en la sisena edició del festival Mobofest. La banda noruega de reconeixement mundial aterrarà a l’escenari principal de Lloret de Vistalegre per a ser una de les insígnies del certamen per al 2022. Amb sis discs i un més en directe, Kakkmaddafakka ha tocat arreu del món: el Japó, Alemanya, Mèxic, per a ara arribar al Mobofest, al cor de Mallorca.

Una banda d’indie pop totalment efervescent que fa encendre l’escenari i tot el públic que l’està veient. Un directe inversemblant que bé refermen els seus grans hits com Restless, Forever Alone, Naked Blue o Galapagos, per anomenar-ne alguns. A la fi, després de tenir a la banda confirmada per a l’edició de 2020 i haver-ho de cancel·lar per la pandèmia, els noruecs finalment arribaran a Mallorca de la mà del Mobofest.

Aquest dilluns també es posa a la venda el quart lot d’entrades a 39 euros per al Festival complet. Els tres primers lots posats a la venda ja s’han exhaurit.