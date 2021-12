L'Ajuntament de Palma organitza el Cicle de Cinema d'Hivern amb només una pel·lícula en català

L'Ajuntament de Palma, a través de Palma Cultura, ha organitzat al costat de diverses entitats socials el Cicle de Cinema d'Hivern en el qual es projectaran pel·lícules de diversa temàtica social. Ara bé, la majoria de projeccions es faran en castellà i només hi haurà una pel·lícula en català.

En concret, el cicle es desenvoluparà del 14 al 28 de desembre a les 19 hores al Teatre Catalina Valls i a la Fundació Miró Mallorca. El cartell, tal com es pot comprovar al web de Palma Cultura, compta amb les següents pel·lícules:



'Pequeña Miss Sunshine'.

'Midnight in Paris' (l'única que es projectarà en català).

'¡Canta!'.

'Olvídate de mi'.

'En busca de la Felicidad'.

Segons Palma Cultura, la programació de les pel·lícules l'han elaborada conjuntament amb una sèrie d'entitats socials amb les quals l'Ajuntament ha estat col·laborant durant tot aquest any.

Així, segons l'Ajuntament, amb aquesta activitat «volem veure a través de la seva mirada i entendre alguns aspectes que treballen cada una de les entitats. És per això que el repte que vàrem proposar a cada una és que triassin la pel·lícula que els agradaria compartir amb la resta de la ciutadania i que ens explicassin per què l'han triada».

«En aquests moments incerts i amb tantes complicacions, les entitats socials han fet feina en una programació que ens acosta a diferents temàtiques d'una manera positiva, que ens activa com a societat, que ens fa veure les coses amb els ulls dels altres, cultivant l'empatia, treballant la resiliència i entenent que la diversitat és un dels valors més interessants de la nostra societat», ha assegurat l'Ajuntament.

«Amb aquesta iniciativa volem valorar el treball dels diferents col·lectius que hi participen, així com fer visible el paper de la cultura com a eina de transformació personal i social», ha argumentat Cort.

En tot cas, sigui com vulgui, és un fet molt remarcable que des d'una institució pública només es programi una pel·lícula de cinema en català en un cicle obert a la ciutadania i que pretén «fomentar la cultura».