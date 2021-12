[VÍDEO] El CanetRock aterra a Mallorca amb una dotzena de les millors bandes dels Països Catalans

Després de vuit anys consolidant-se com el gran escenari de la música catalana, el CanetRock s'amplia i el proper estiu -a més de l'edició de Canet de Mar- se celebrarà també la primera edició de CanetRock Mallorca el 23 de juliol a Alcúdia.

Amb un cartell diferenciat però amb el mateix esperit que el del Maresme, CanetRock Mallorca comptarà amb una dotzena de les millors bandes dels Països Catalans per a oferir més de 12 hores de música i festa fins a la sortida del sol. Els primers noms confirmats són Zoo, La Pegatina, Xanguito i Pèl de Gall.

Aquest divendres s'han posat a la venda 12.000 entrades a la web www.canetrockmallorca.cat

Primer avançament del cartell

Zoo, una de les bandes més aclamades del País Valencià dels darrers anys, torna a Mallorca després de girar per sales i festivals de tot el món en països com Alemanya, Suïssa, França, el Regne Unit o el Japó. Arriba amb un directe molt potent on es mescla música electrònica de ball amb rap, ritmes llatins i de música tradicionals.

La Pegatina presentarà el seu nou espectacle 'Hacia otra parte'. Una posada en escena renovada, més enèrgica que mai, a l'alçada de la festa que suggereix la seva música. Sonaran les cançons més conegudes del grup com 'Maricarmen' i 'Lloverá y yo veré', i també alguns dels seus darrers èxits com 'Y Volar' o 'Down for Love'.

Xanguito ha revolucionat el panorama musical illenc en només cinc anys i ha portat la música festiva amb una personalitat pròpia. A dalt de l'escenari tot és pura creació, amb un espectacle explosiu, innovador, diferent i sorprenent que fa impossible avorrir-se. La naturalitat del grup mallorquí i l'originalitat de les seves cançons provoquen a escena una autèntica festa de ritmes folklòrics i moderns que conviden a cantar i ballar sense parar.

Pèl de Gall són un clar exemple que demostra que el rock continua més viu que mai. Les seves lletres divertides i picants juntament amb el seu caràcter festiu fan que el públic se senti fàcilment identificat amb ells. Amb quatre discs a l’esquena i una dècada conquerint allà on han anat, els ha portat a tenir un públic molt fidel, sent així un dels grups més consolidats i estimats no només a la seva terra, Menorca, sinó a tot el conjunt de les Balears.