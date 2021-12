El Consell lliura els Premis Mallorca a Manuel Brugarolas, Carles M. Sanuy, Caterina Valriu, Goretti Pérez Ruiz i Camilla de Maffei

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca ha entregat, aquest dimarts, els Premis Mallorca de Creació Literària i Fotografia Contemporània a Manuel Brugarolas Masllorens, en la categoria de narrativa; Carles M. Sanuy, en la categoria de poesia; Caterina Valriu, en assaig; Goretti Pérez Ruiz, en la categoria de literatura infantil, i Camilla de Maffei, en la categoria de fotografia contemporània. Enguany el guardó en la categoria de teatre ha quedat desert

Els guardons, obra del ceramista Joan Pere Català Roig, s’han entregat en un acte presentat pels periodistes Virginia Galiano i Xisco Umbert i que ha comptat amb les actuacions de la cantat d’òpera Naida, que habitualment canta als carrers de Palma; el raper Rafel Sastre Swing, qui ha oferit al públic la seva música reivindicativa; Mireia Calafell i Joana Gomila, que han recitat i musicat poemes, i Aina Frau, amb una lectura dramatitzada d’uns versos de Damià Huguet, a més d’una estàtua humana.

La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha qualificat la gala d’avui com «un acte de reivindicació de la cultura en les seves diverses formes. Unes expressions que des del Consell de Mallorca volem promoure, projectar, expandir i també 'aveciar' i gaudir. Aquesta és la missió principal que tenim com a institució pública: posar els mitjans a l’abast del sector i dels ajuntaments de Mallorca, perquè els mallorquins i les mallorquines puguin participar de les diferents expressions culturals que se’ls ofereixen». «Amb la voluntat, que ja hem expressat alguna vegada, de fer arribar la cultura a tothom, els Premis Mallorca ens conviden a cercar l’excel·lència, la innovació i la passió creadora, tant en literatura com en un projecte fotogràfic», ha apuntat Busquets.

Ha tancat l’acte la presidenta del Consell, Catalina Cladera, amb un discurs en el qual ha dit: «estic convençuda que la qualitat de les obres literàries premiades en aquesta edició contribuirà, un any més, tant a impulsar la creació literària en català com a prestigiar i promocionar socialment l'ús de la nostra llengua» ha expressat la presidenta Cladera, qui ha afegit que «el català és una llengua de progrés i de modernitat, de futur i d'emprenedoria, és una llengua d’oportunitats».

La presidenta s'ha referit també a la cultura com un valor que ajuda a construir societats més cohesionades, al mateix temps que és motor econòmic que promou un creixement digital, inclusiu i sostenible a Mallorca. «La indústria cultural i creativa ha patit molt durant la pandèmia, ha sofert de manera evident els resultats del confinament i les restriccions de mobilitat, per això, des del Consell de Mallorca l'hem acompanyada amb ajuts i programant activitats, i per al 2022 hi refermam el nostre compromís, augmentant les partides per a la creació i programació d’esdeveniments culturals, a més de la protecció del patrimoni i el foment de l’ús del català» ha conclòs Cladera.

Els guardonats

Manuel Brugarolas Masllorens (Barcelona, 1946) ha guanyat el Premi Mallorca de Narrativa 2021 amb el text El club de l’àngel. D’aquesta obra el jurat ha valorat especialment que és una novel·la de detalls, de coses petites fetes significatives, de retalls de temps i d’il·lusions malgastades, que explica l’esquerda d’un grup de joves entre la seva personalitat adolescent i el que han arribat a ser d’adults. És una novel·la coral amb una prosa viva, evocadora, rica i precisa. Aquest guardó està dotat amb 25.000 euros.

El Premi Mallorca de Poesia 2021, dotat amb 15.000 euros, ha estat per a l’obra El llum del cartògraf, de Carles M. Sanuy (Balaguer, 1959). El jurat ha valorat especialment la solidesa i la coherència de l’obra, un poemari que, a partir de la cartografia, fa una reflexió sobre la natura, el paisatge i la vulnerabilitat de l’ésser humà; l’han considerada una obra madura, ben travada, arrodonida i amb poemes de gran valor.

Pel que fa al Premi Mallorca de Literatura Infantil 2021, ha estat per al conte Mia, artista! de Goretti Pérez Ruiz (1976), que n’és l’autora dels textos i de les il·lustracions, i rebrà 10.000 euros. El jurat n’ha valorat especialment el fet de ser un àlbum adreçat a les primeres edats que —a partir de la conversa entre una mare i una filla— fa un recorregut plàstic per l’obra de pintors universals diversos, d’una manera senzilla i entenedora per als més menuts i, alhora, inspiradora. Al final, l’autora proporciona les referències de les pintures i els artistes que s’evoquen al text, establint un pont cultural entre l’àlbum infantil que tenim a les mans i la història de l’art.

El Premi Mallorca d’Assaig 2021 és per a l’obra Les rondalles que l’Arxiduc no va publicar, de Caterina Valriu Llinàs (Inca, 1960). El jurat n’ha valorat especialment la importància d’haver localitzat, a partir de la recerca arxivística, aquesta part d’obra inèdita de l’Arxiduc i haver-la posat a la disposició del gran públic. Així mateix, també n’han destacat la rigorositat i la claredat expositiva. Aquest guardó està dotat amb 19.000 euros.

El projecte Delta, de Camilla de Maffei (Itàlia, 1981) ha estat guardonat amb el Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2021. El jurat considera que el projecte és un treball sòlid, molt elaborat, que comparteix elements del reportatge fotogràfic tradicional i de les noves tendències de la fotografia contemporània. Molt treballat —l’artista ha explorat el delta del Danubi al llarg de 5 anys—, amb unes imatges de gran qualitat, molt contundents i ben arrelades dins un discurs coherent, suggeridor i, alhora, subtil. Aquest guardó està dotat amb 8.000 euros i, a més, inclou una exposició i l’edició d’un llibre.

Els llibres de narrativa, poesia i assaig seran editats per l’Editorial Sargantana sota el segell Galés; Disset Edicions s’encarregarà de l’obra guanyadora de la categoria de literatura infantil i Ediciones Anómalas editarà el llibre del Premi Mallorca de Fotografia Contemporània.