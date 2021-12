Organitzen un cicle de converses a Ca n'Alluny sobre l'obra i figura de Robert Graves

La Direcció General de Cultura ha organitzat un cicle de converses a Ca n'Alluny sobre l'obra i figura de Robert Graves. El periodista Emili Manzano és el coordinador i conductor d'unes sessions que comencen dissabte, 4 de desembre, amb la intervenció de Joana Maria Seguí. La professora i investigadora parlarà de la relació de Robert Graves amb el seu entorn immediat, amb els seus veïns, sovint font d'inspiració o d'informació per a les seves narracions breus, una vintena de relats a través dels quals expressava una visió crítica de la situació política i social del país que l'acollia.

El cicle continuarà el divendres 11 amb Josep Massot, periodista cultural i assagista, que parlarà sobre la relació de Robert Graves amb uns altres Olimps, unes altres deesses, una altra mitologia: Hollywood, Ava Gardner, el cinema i les adaptacions de la seva obra a la pantalla.

La tercera intervenció anirà a càrrec de l'editor i traductor Andreu Jaume, qui parlarà de Robert Graves com a poeta i, sobretot, com un gran poeta de l'amor que va fer de la dona el centre del seu univers, la dona entesa com a musa transcendent i prova del fet que l'intel·lecte masculí no pot ser, com ha volgut la filosofia occidental, autosuficient.

Totes les sessions són gratuïtes, tendran lloc a les 12 hores i l'assistència és lliure fins a completar l'aforament.