Marina Cànovas representa les Balears al programa d’intercanvis Art Pertot que s’inaugura a Perpinyà

L’artista manacorina Marina Cànovas, guanyadora del Certamen de Fotografia del Programa Cultural Art Jove 2018, presenta la seva proposta ÈXITUS al programa d’intercanvis Art Pertot que s’inaugura aquest divendres a la Maison de la Catalanité a Perpinyà. El director de l’IBJOVE, Sebastià Lliteres, hi assistirà en representació de les Illes Balears.

El programa d’intercanvis Art Pertot és una iniciativa de l’Institut Balear de la Joventut, a través del Programa Cultural Art Jove; el Consell Departamental dels Pirineus Orientals i l’Agència Catalana de la Joventut, a través del Festival Inund’Art de Girona.

D’acord amb aquest programa, cada entitat col·laboradora selecciona un jove artista del seu territori perquè desenvolupi un projecte artístic, que es presenta en el marc dels programes culturals que impulsen les altres entitats col·laboradores i que s’adapta a les necessitats i els contexts propis de cada espai receptor.

Per tant, hi participen tres artistes: un, en representació del Festival Inund’Art; un altre, en representació del Programa Cultural Art Jove de les Illes Balears, i el tercer, en representació del Consell Departamental dels Pirineus Orientals.

En aquesta edició, la representant de les Balears és la manacorina Marina Cànovas que presenta una proposta molt contundent, ÈXITUS. Es tracta d’un projecte voyeur, és un treball fotogràfic que consta de diferents sèries. Es presenta en forma de diapositiva retroil·luminada, de manera que per a visualitzar les imatges, l’espectador ha de mirar per dins el visor que conté la fotografia.

En paraules de l’artista: «L’espectador se situa en el paper de voyeur, el qui espia per un forat amb la finalitat d’obtenir plaer, però en aquest cas el plaer es substitueix per una realitat crua que esdevé feridora. D’aquesta manera es produeix una relació d’atracció-repulsió envers l’obra i ens fa de mirall. Ens convida a pensar sobre temes tractats en cada una de les sèries (mort, vellesa, patiment, sexe, dolor…): amb quines emocions connectam en veure les imatges des de tan prop que sembla que les està fotografiant el qui mira? Quan miram per primera vegada una imatge aquesta ens entra i queda gravada a la retina. Durant uns segons després de veure-la, la seguim tenint present dins el nostre ull, cervell i la nostra ment».

Es tracta d’un treball autobiogràfic de manera que en totes les series preval el caràcter intimista de les fotografies que giren entorn al moment en què la mort es fa present amb més força a la vida.