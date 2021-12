El Musicom 2021 posarà el focus en el paper de les xarxes en la comunicació del sector musical

El Musicom 2021, la jornada sobre la comunicació del sector musical català organitzada per Viasona i l’Associació Catosfera, se celebrarà els dies 14, 15 i 16 de desembre en línia, cada dia de 18.30 a 19.30 hores. Enguany, hi haurà tres taules rodones que giraran entorn al paper de les xarxes socials en la comunicació musical, és a dir, en com aquestes eines són determinants en la difusió dels continguts que genera el sector musical català.

El sector de la música està molt atomitzat en associacions i organitzacions sectorials i costa trobar espais de reunió i de trobada entre els diferents agents que el conformen en un àmbit, el de la comunicació, que cada vegada és més canviant i polièdric. Les noves tecnologies, les noves eines, els nous canals... El Musicom cerca ser un espai de xarxa, de conversa i de trobada per a professionals de la comunicació, artistes, mànagers, programadors de festivals i sales, discogràfiques i agències de comunicació.

La primera taula rodona serà el proper dimarts 14 de desembre i comptarà amb la participació dels artistes Oriol Ramon i Xavier Coca (The Tyets) i de les cantautores Sara Roy i Dàmaris Gelabert, moderats per Núria Camera. Els ponents de la segona taula, el dimecres 15 de desembre, seran professionals de la indústria musical. Hi participaran el codirector de Concerts a Cegues i la Tornada, Pau Planas; el Digital Manager i Producció a SUN MUSIC, Joel Fortuny, i la responsable de comunicació i màrqueting digital d’U98, Montse Carré; moderats per Joan Bernà, periodista de Viasona. La darrera taula rodona serà el dijous dia 16 de desembre i la protagonitzaran els periodistes musicals Blai Marsé, de Catalunya Ràdio; Marta Salicrú, directora de Ràdio Primavera Sound, i Jordi Bianciotto, crític musical d’El Periódico; moderats per Maria Fuster, cap de continguts i premsa del Taller de Músics.

Les jornades es retransmetran en directe a través de la web oficial de l’edició: 2021.musicom.cat.