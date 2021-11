Mallorca acull el laboratori de projectes audiovisuals de 'Bridging the Dragon'

La Mallorca Film Commission, entitat del Consell de Mallorca, col·labora en el desenvolupament del laboratori de projectes de l’associació xinesa-europea 'Bridging the Dragon' que se celebra en aquests moments a Mallorca. La cita ha estat possible gràcies a l’aliança entre les dues entitats, i té per objecte connectar professionals de la indústria del cinema de les dues regions i fer comunitat entre productors cinematogràfics.

La setena edició del laboratori de projectes ha començat aquest cap de setmana i es durà a terme fins al dimecres 1r de desembre. Aquest esdeveniment, que cada any se celebra en una ubicació diferent, contribueix a la coproducció entre els dos mercats, però també a la venda de continguts europeus a la Xina.

La Mallorca Film Commission, en el marc de la seva tasca de promoció de la indústria audiovisual de l’illa, també té com a objectiu amb aquest esdeveniment captar produccions, tant xineses com europees, que es rodin a l'illa, i millorar la participació del sector local en les produccions xineses.

Precisament, la Xina és un dels mercats cinematogràfics més grans del món i l’entitat mallorquina ja havia duit a terme accions en mercats com Shangai, i assessora i acompanya produccions xineses a l’illa. Ara, però, fa un pas més i cerca establir vincles directes amb productors xinesos.

Durant l’esdeveniment, que vol oferir una experiència múltiple, els participants comparteixen casos pràctics, analitzen pel·lícules xineses d’èxit i fan nous contactes. Per mor de les restriccions a causa de la Covid, també hi ha participants que es connecten de manera virtual des de Pequín.