L'ICIB dedica 300.000€ a inversions adreçades a la modernització i la innovació de les indústries culturals i creatives de les Balears

L'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, ha publicat al BOIB una convocatòria de subvencions per valor de 300.000 euros per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears.

Aquesta convocatòria compta amb el suport de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica a l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears.

Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió relacionades amb l'adquisició de maquinària idònia pel desenvolupament de la seva activitat professional, entre d'altres.

Tenen la consideració d'inversions o despeses subvencionables l'adquisició de maquinària per instal·lar en el centre de treball, l'adquisició d'equipament tècnic i audiovisual (com ara focus, taules i equipament de so, taules de llums, caixes d'injecció, projectors, càmeres de vídeo, ciclorames i micròfons), l'adquisició de tecnologia de la informació i la comunicació, l'adquisició de llicències d'ús de programari, l'adquisició i instal·lació d'accessoris o instal·lacions tècniques en espais d'exhibició culturals, etc.

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 300.000 euros amb càrrec al capítol 7 del pressupost de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears.