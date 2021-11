Alumnes de tallers de llengua catalana visiten l’exposició 'Viatge i paisatge. De Llatinoamèrica a Mallorca' per a fomentar l’arrelament lingüístic i cultural

Usuaris dels tallers de llengua catalana oferts al Casal d'Associacions d'Immigrants i ONGD han participat a visites guiades a l’exposició 'Viatge i paisatge. De Llatinoamèrica a Mallorca'. Es tracta d’una mostra de pintors de l’Amèrica Llatina que, a principi del segle XX, s’instal·laren a l’illa i la retratararen. Molts fugien de la Primera Guerra Mundial.

Una vintena de persones han visitat dilluns i dijous el Casal Balaguer, on s’allotja l’exposició. Es dona la circumstància que la majoria dels participants són d’origen llatinoamericà. És per aquest motiu que les obres i la història de vida dels seus autors ha despertat molt d’interès entre els assistents.

Tant l’explicació com la interacció s’ha desenvolupat en llengua catalana. Aquesta visita forma part d’una activitat emmarcada en el projecte de dinamització lingüística impulsat per la Direcció General de Política Lingüística, mitjançant la qual s’acosta la llengua catalana a diferents comunitats i sectors socials que no la tenen com a pròpia.

La iniciativa de visitar l’exposició sorgeix arran de la voluntat d’afavorir l’arrelament lingüístic i cultural a través del coneixement de l’entorn i també per la temàtica de l’exposició. El programa tendrà continuïtat amb altres activitats de caràcter cultural i lingüístic com per exemple la participació en grups de lectura o una visita al Casal Solleric.