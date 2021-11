El grup O-Erra i la cantant Maria Hein, els artistes més premiats als IV Premis Enderrock de la Música Balear

Els grans triomfadors de la quarta edició dels Premis Enderrock de la Música Balear han estat el grup manacorí O-Erra, millor artista i millor disc de pop-rock per Imaginari (Blau Produccions, 2021), i la cantautora de Felanitx Maria Hein, millor artista revelació i millor cançó per “Sa teva presència”, amb dos guardons cadascun gràcies a la votació popular.

La gala s’ha celebrat aquest dijous al Xesc Forteza de Palma i ha reunit prop de 400 representants de l’escena de les Balears, entre músics, sector i representants institucionals, i s’ha dedicat de manera excepcional al fotògraf Xavier Mercadé, cap de fotografia i fundador de la revista Enderrock.

La resta de premis de votació popular han estat per al menorquí Rudymentari amb el millor disc de músiques urbanes per Contracorrent (Guspira Records, 2020); el bandautor de Santa Maria del Camí Amulet com a millor disc de cançó d’autor per Un desert de colors (Blau, 2021); la banda eivissenca Solpost com a millor disc de folk per El món prospera (autoeditat, 2020); el projecte d’Enric Pastor & Co com a millor disc de jazz per Moments (Audiovisuals de Sarrià, 2021); el solleric Joan Miquel Oliver com a millor disc de clàssica-contempòrània per Aventures de la nota La (Blau, 2020), la compositora palmesana Maika Makovski com a millor disc en llengua no catalana per MKMK (BMG, 2021) i, finalment, el grup de pop mestís de Bunyola, Xanguito, que ha estat votat amb el premi a millor directe de l’any.



Pel que fa als premis de la crítica, el manacorí Marco Mezquida ha rebut el guardó a millor disc de l’any i millor disc de jazz per Talismán (autoeditat, 2020); Borja Penalba ha recollit el premi a millor disc de cançó d’autor per al disc Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba (Blau, 2020), els palmesans Saïm s’han endut el millor disc de pop-rock per a Fràgil (BCore Disc / Bubota, 2021), la lloretenca Maria Jaume ha rebut el reconeixement a millor disc revelació per a Fins a maig no revisc (Bankrobber, 2020), i l’eivissenc Miquel Serra, considerat Premi Especial del Jurat per Cançons de Joan Serra (Foehn Records, 2021).

Reconeixements a músics i personalitats

El compositor i bateria catalanomallorquí Ramon Farran ha estat reconegut amb el Premi Enderrock d'Honor de la Música Balear 2021. Farran és un músic cabdal que ha tocat com a bateria i percussionista amb bona part de les figures històriques del jazz, com Frank Sinatra, Miles Davis o Louis Armstrong. Des de ben jove escoltava programes de jazz a la ràdio americana, al costat de Tete Montoliu, per després ser l’introductor dels primers ritmes de swing als anys 50 i 60. Com a compositor ha gravat 14 discos de contemporània i clàssica i ha participat en infinitat de produccions com el superèxit d’Els Valldemossa “Fiesta”, els primers treballs de Toni Morlà o l’àlbum mític sobre poemes de Robert Graves, Olivo Tree (Drums, 1977). I, ara, als 82 anys, plens de vitalitat i energia s’ha empadronat a Sóller per completar un compromís vital amb la música i la poesia i complir una promesa artística amb Mr. Graves, pare de la seva dóna i avi de les seves tres filles.



El cantant Tomeu Penya ha rebut el Premi Enderrock a la Trajectòria 2021. Amb més de 50 anys de carrera sobre els escenaris, és considerat una de les veus referencials i més estimades de la música en català. Va projectar la seva popularitat gràcies a un himne sobre l’entesa entre “Catalans i mallorquins” i a l’adaptació de Bee Gees “Illes dins d’un riu”. Rere unes ulleres tintades i un barret de cowboy ha esdevingut un dels cantants més populars dels Països Catalans, present al Museu del Country de Nashville.



L’activista cultural Miquel Àngel Sancho ha rebut el nou Premi Enderrock - Obra Cultural Balear a una personalitat cultural per la seva contribució a la música, com a fundador ara farà 40 anys de la botiga de discos Xocolat i del segell Blau Produccions, a més de la projecció que ha donat als músics de les Balears i el suport a artistes d’arreu dels Països Catalans.