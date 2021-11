Amulet completa el cartell de l'edició nadalenca del Festival ContrastMallorca

L'edició del Festival d'arts visuals i música de Palma, ContrastMallorca, se celebrarà dia 23 de desembre al Teatre Xesc Forteza. El cantautor mallorquí, Antoni Mulet, tanca el cartell que l'organització ha anunciat aquest dilluns en una nota de premsa. Amulet, amb el seu projecte que combina pop i folk, va guanyar el primer premi del Concurs Pop-Rock de 'Ciutat', celebrat el passat mes d'octubre a Ses Voltes.

El cantautor serà el teloner del nord-irlandès Andy Cairns, qui oferirà un concert en acústic, amb els arranjaments musicals del també mallorquí Miquel Àngel Aguiló, per a un quartet de corda i contrabaix. Per altra banda, podem recordar que el festival també compta amb una edició d'estiu, la qual, aquest 2021, va gaudir de la presència d'artistes com Nina Persson de The Cardigans, Vern Reid de Living Colour o Kassa Overall. Les entrades per a aquesta edició ja es poden reservar enviant un correu a hola@contrastmallorca.com, però encara no estan a la venda.