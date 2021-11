Cala d’Or celebra els 25 anys de la biblioteca municipal

Al mes de novembre de l’any 1996 obria les portes de la Biblioteca Municipal de Cala d’Or, i per a commemorar la fita del seu 25è aniversari, l’Ajuntament de Santanyí ha organitzat un acte d’homenatge als seus impulsors, treballadors i usuaris. També hi ha hagut el contacontes 'Una història de monstres', a càrrec d’Algaidarts, dedicat als més petits.

Tal com ha recordat durant l’acte el regidor de Biblioteques, Rafael Batle, el naixement de la biblioteca de Cala d’Or va ser impulsat per l’associació de pares del CEIP Santa Maria del Mar. També des de la direcció del centre educatiu es va promoure la creació d’aquest equipament que ha donat servei a centenars d’alumnes i usuaris durant tots aquests anys.

Precisament a l’acte d’homenatge hi varen assistir alguns dels implicats en la posada en marxa, com el batle pedani del moment, Miquel Amengual, l’exdirectora del CEIP Santa Maria del Mar, Elena Rodríguez, algunes de les impulsores del projecte, com Rosa Bauzá i Catalina Font, i d’altres persones que van col·laborar i han col·laborat a mantenir viva l’activitat bibliotecària.

A més, també hi ha assistit l’artista local Llorenç Vidal “Garrit” qui s’ha encarregat de les imatges que acompanyen l’entrada a la biblioteca, i que s’han instal·lat precisament amb motiu d’aquests vint-i-cinc anys.

Tant el regidor Rafael Batle com la batlessa pedània de Cala d’Or, Bàrbara Xamena, qui va llegir unes paraules de la batlessa de Santanyí, Maria Pons, que no va poder assistir a l’acte, s’han mostrat molt satisfets de l’acollida que ha tengut aquest acte, i tots els que organitza la biblioteca durant l’any. En paraules de Batle, «és un goig veure tantes cares que es varen implicar en la posada en marxa d’aquesta infraestructura, i hem d’agrair a tots i cada un d’ells l’esforç i la dedicació. No han pogut venir tots, però també els hi fem arribar el nostre agraïment a la resta d’implicats, així com a les bibliotecàries, Maria José i Tere, que han fet feina durant tot aquest temps, i que són les responsables de l’èxit que és avui aquesta biblioteca».