Presentat l'ambiciós programa de formació i recerca 'Zona de contacte. Laboratori d'art i pensament'

La Direcció General de Cultura, de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, ha presentat aquest dilluns 'Zona de contacte. Laboratori d'art i pensament', un programa anual de formació i recerca que es proposa constituir-se com a plataforma d'idees i espai de pensament crític des d'on explorar les potencialitats de la pràctica artística i la producció cultural com a dispositius d'intervenció en el canvi social.

La Conselleria ha explicat aquest dilluns que 'Zona de contacte', en coproducció amb Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, és un projecte pioner a les Balears que concep la pràctica artística com a territori de confluència de múltiples sabers, relats, disciplines i intervencions polítiques o socials.

La primera edició, que es farà entre gener i juny de 2022, planteja la necessitat de pensar la complexitat contemporània i articula la seva activitat en cinc eixos temàtics --Nova institucionalitat, Ecologismes, Treballs, Feminismes i Fronteres--, integrats per activitats de formats diversos com a conferències, projeccions, seminaris, taules de treball, processos de cerca i laboratoris.

La directora general de Cultura, Catalina Solivellas, ha explicat que el Govern creu en la «necessitat d'abordar les qüestions més importants que configuren l'agenda mundial i encara més després del nou paradigma establert amb la pandèmia» de la Covid-19. «Ho feim amb un programa inèdit en les Illes, per la qualitat i excel·lència dels seus ponents, referents internacionals en els seus àmbits com Judith Butler, Guy Standing o Tania Adam, entre d'altres», ha dit.

Entre els participants dels diferents eixos es troben figures clau del pensament contemporani, l'activisme i les pràctiques artístiques en l'àmbit nacional i internacional com a Hito Steyerl, Iaio Herrero, Judith Butler, Banu Cennetoglu, Remedios Zafra, Guy Standing i Marcelo Expósito, que impartiran conferències inaugurals a l'inici de cadascun dels mòduls del projecte, així com en la jornada de conclusió.

L'equip docent està format també per Zdenka Badovinac, Mabel Tapia, Yaiza Hernández, Manuel Segade, Jesús Carrillo, Pau Waelder, Ernest Garcia, Margalida Ramis, Luis González Reyes, Arquitectives, Basurama, Ivan Murray, Suely Rolnik, Brigitte Vasallo, Lucía Mbomío, PSJM, Tonina Matamalas, Neus Tur, Sandro Mezzadra, Tania Adam, Marusia López Cruz, Grigri, Carles Bover, Meritxell Esquirol, Ivan Miró, Ernest Canyada, Daniel G. Andújar, María Ruido, Institut del Temps Suspès i Rafael Borràs .



El programa de LAP reforça la identitat del museu entès com a organisme viu que genera coneixement a partir del debat sobre qüestions claus del present i es dirigeix a totes les persones interessades en les interrelacions entre l'art i la cultura i altres àmbits polítics i socials, persones dels àmbits de les humanitats, la pràctica artística, les polítiques públiques, la producció o la gestió cultural, activistes i persones vinculades a moviments socials o compromeses amb el canvi social.

Segons la directora d'Es Baluard Museu, Inma Prieto, 'Zona de contacte' sorgeix de la «necessitat de crear nous models de museu que ens permetin pensar en societats més justes i inclusives, activant dispositius de pensament crític i posant sobre la taula els grans reptes del nostre segle».

«Les funcions del museu han de passar per la responsabilitat compartida amb el seu entorn i context, per això fa falta que desenvolupem projectes en aquesta línia, perquè des de la ciutadania tenguem eines d'anàlisis i acció col·lectiva sobre les realitats que ens construeixen, però que també podem transformar», ha afegit.

De la seva banda, la gestora cultural i col·laboradora en aquest projecte, Berta Sureda, ha explicat que el programa «vol connectar les pràctiques artístiques i culturals a les múltiples crisis que estam patint des de fa dècades, i que són crisis interrelacionades, continuades i simultànies i, sobretot, a la necessitat d'articular polítiques de reparació».

La reserva de plaça es farà per ordre estricte d'arribada de les sol·licituds a través de la web www.esbaluard.org/ca/lap amb data límit d'inscripció fins al 16 de gener de 2022 i fins a un mes abans de l'inici de cada mòdul en el cas de les inscripcions per mòduls.

Hi ha un descompte del 40% i del 50% per a estudiants i docents de l'Escola Universitària Adema, que també ofereix un reconeixement acadèmic com una activitat en un nivell de docència universitària. A més, els Amics d'Es Baluard Museu podran gaudir d'un descompte del 10%.

D'altra banda, el museu llançarà pròximament una convocatòria de beques per a cursar la primera edició del programa amb cinc inscripcions gratuïtes, tres dins de l'àmbit de les Balears i dos a escala internacional.

El programa ofereix una sèrie d'activitats obertes al públic no inscrit en el programa formatiu, com són les conferències inaugurals de cada mòdul i les projeccions del cicle audiovisual 'Pantalla LAP'.

El programa, finançat per la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, part d'un projecte dirigit per Imma Prieto, directora de Es Baluard Museu, amb la col·laboració externa de la gestora cultural Berta Sureda i coordinat per l'Àrea d'Educació i Programes Públics del Museu.