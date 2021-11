L'OCB d'Inca lamenta que «l’estrena del Teatre no podrà ser recordada per posar en valor les manifestacions artístiques d’Inca»

La delegació de l'Obra Cultural Balear ha fet públic, aquest diumenge, un comunicat en el qual valora molt positivament l'obertura del nou Teatre Principal d'Inca però lamenta que no s'hagi optat per alguna obra de teatre en català vinculada a la ciutat.

«No cal dir que la bona noticia de l’acabament de les obres del nostre Teatre Principal ens ha causat una immensa alegria, després dels moments crítics i les vicissituds succeïdes al llarg dels darrers vint anys» comença dient el comunicat.

Però l'OCB d'Inca no entén «de cap manera» l’actuació de l’autoritat municipal responsable en relació a l’acte d’inauguració.

L'entitat cultural lamenta que «Per una banda ha donat el vist-i-plau a una obra essencialment en castellà, quan en el panorama actual les opcions de teatre en català fet a les Illes són moltes i de gran qualitat. Per l’altra, en un acte tan significatiu com aquest, no ha obert la porta a la consulta amb entitats i persones compromeses amb la llengua i cultura del nostre municipi».

L'OCB també declara que «lamentablement, l’estrena del Teatre no podrà ser recordada per posar en valor les manifestacions artístiques d’Inca ni per acollir la participació de les persones i entitats musicals i culturals que ens representen».

Des de l'organització de defensa de la llengua i la cultura expliquen «En cap moment dubtam de la qualitat de l’espectacle escollit, però en un moment en què el català està més que mai en retrocés són necessàries polítiques decidides, fets i gestos públics. Molts socis i representants de la ciutadania pensen el mateix i ens han fet arribar el seu malestar per la manera com s’ha plantejat la inauguració» i demanen que, en el futur, «la planificació d’activitats del Teatre Principal així com el seu desenvolupament i valoració es faci sota un Consell de seguiment com fan a altres municipis».