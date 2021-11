Manacor acull la Fira de la Música: «Durant aquests cinc dies, Manacor serà capital de comarca i capital de la música»

L’Ajuntament de Manacor organitza la Fira de la Música, que tendrà lloc del 2 al 6 de desembre a Manacor. La iniciativa recull el testimoni del cicle ‘Manacor amb la Música’ que es va celebrar entre l’octubre i el desembre de 2020.

La Fira s’inaugurarà el 2 de desembre amb la conferència de Reyes Torío sobre el paper de la dona dins la indústria musical. Torío és compositora i cantant del mític grup Dinamita pa los Pollos, formació amb la que aconseguí un disc d’or el 1989. «Dona d’empenta dins el sector, ha dirigit una discogràfica, ha organitzat festivals i coneix la indústria musical des de les entranyes», explica el delegat de Fires, Carles Grimalt. L’acte tendrà lloc a l’auditori del Conservatori de Música de Manacor.

El 3 de desembre a les 19.30 h l’associació cultural s’Escat es donarà a conèixer a Manacor amb el concert de la seva Big Band, que tendrà lloc a l’Auditori de Manacor. S’Escat és una nova associació de músics d’arreu de Mallorca amb seu a Manacor i «des de la Fira se’ls vol donar tot el suport perquè donin a conèixer totes les facetes musicals», ha afegit Grimalt.

L’envelat de la rambla del Rei En Jaume acollirà el dissabte 4 de desembre diferents propostes, variades i complementàries, que s’encetaran amb una taula de debat sobre l’estat de la música a Mallorca a les 12 h, que se centrarà en la situació dels músics i de la música en la situació actual, marcada per la pandèmia de la Covid-19, entre d’altres circumstàncies. A les 16 h agafarà el relleu una Jornada de micro obert coordinada per Malditos cantautores, on músics que fan les seves pròpies cançons oferirà un tast de les seves composicions originals i espectacles. Clouran la jornada els concerts de Monxos a les 18.30 h i el potent directe de Saxophobia Funk Project, a les 20 h.

El plat fort de la Fira continua diumenge 5 de desembre amb una ballada de swing amb música en directe a les 12 h a la plaça de Ramon Llull i l’horabaixa amb el nou espectacle intimista d’Antoni Nicolau (18.30 h) i el concert del finalista dels Premis Ciutat de Manacor de Música d’Autor Guillem d’Efak, el manacorí Jantià, a les 20 h, tots dos a l’envelat de la rambla del Rei En Jaume.

Tancarà la Fira de la Música de Manacor el concert de la cantant Rebeca Jiménez, que tocarà acompanyada del mallorquí Toni Brunet, actual guitarrista de Coque Malla. A les 18.30 h al Teatre de Manacor.

«Durant aquests cinc dies, Manacor serà capital de comarca i capital de la música», ha afirmat el delegat de Fires, qui ha recordat que «caldrà continuar alerta amb la distància de seguretat» i ha animat tothom que ho desitgi a gaudir de la música en directe.