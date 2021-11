El periodista Joan Riera presentarà el seu llibre 'La memòria esclava' en el proper Dilluns de l'Obra

El llibre, 'La memòria esclava' que combina la ficció amb l'experiència com a reporter durant uns anys clau, és una novel·la d'espionatge explicada a través de la mirada d'un advocat 'progre i revolucionari' reclutat pel CNI durant la Transició a Mallorca i serà presentat pel docent i activista Jaume Sastre i l'autor, Joan Riera, el proper dilluns a les 20 h a la sala La Fornal de Manacor.

Segons paraules del propi autor, aquesta novel·la «neix d'haver viscut l'inici de la Transició a Mallorca a la meva època d'estudiant i després tot el desenvolupament autonòmic primer com reporter i després com a directiu d'un diari. Però he fet una novel·la, amb personatges de ficció i històries inventades a partir d'una arrel real. No he cercat el 'què' d'aquesta època que va del 1976 al 2009, sinó el 'perquè' de com es desenvoluparen les coses. He intentat deixar a un costat el llenguatge purament periodístic. Per això està escrita en primera persona a partir d'un personatge central».

L'autor adverteix, també, que durant la història «van apareixent casos de corrupció que recorden alguns dels que hem viscut a Mallorca la dècada dels norantes i la primera dècada d'aquest segle» i afegeix que «al lector li sonaran constantment», però adverteix que «tot és ficció».

La presentació del llibre, emmarcada en els Dilluns de l'Obra de l'OCB de Manacor, serà el proper dilluns a les 20 h a la sala La Fornal de Manacor. L'entrada és de franc i no es necessària la inscripció prèvia.