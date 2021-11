Espai Mallorca, vuit anys de cultura al Principat

Aquest cap de setmana, l'Espai Mallorca ha celebrat vuit anys «d'activitat associativa de joves en la difusió de la llengua i la cultura de les Balears a Barcelona i al Principat», ha explicat Martí Colom, president de l'Associació Crits i Renou per les Illes Balears. Un altre punt que ha recalcat, i han demostrat amb aquest esdeveniment, és que no sols se centren en la cultura popular, com alguns poden pensar; un altre dels pilars forts de l'Espai Mallorca són els «talents illencs», a qui volen «donar veu quan estan començant i donar l'oportunitat de sortir de casa i dur la seva música a altres llocs del territori del domini lingüístic». Enguany, després d'un temps sense poder organitzar grans actes a causa de la pandèmia, han oferit dos dies plens de música i cultura a la Casa de Menorca, entitat amb qui han començat a crear vincles.

Arrels

És sabut que, a l'Espai, la cultura popular de les Balears hi té molta presència: el taller de ball de bot és dels més exitosos, i la glosa no hi queda enrere; és per això que, divendres dia 5, la programació es va centrar en ambdues activitats. A les 18.30 h va començar el taller de glosa, que va venir seguit d'una mostra en la qual es va cantar a ritme de cançons menorquines, mallorquines i del Principat; més tard, va ser el torn de la glosada, a la que s'hi afegiren els participants del taller i tots aquells glosadors que eren entre el públic. Ningú va quedar exclòs d'algun vers punyent o d'alguna indirecta; tot sempre benintencionat i envoltat de germanor.

Mentre a la zona de bar glosaven, al teatre de la Casa de Menorca començaren a sonar el guitarró, el violí o, fins i tot, unes xeremies. Es jai de sa barraqueta, amb Antoni Duro, Rosa Garcias i Maties Sagrera, sonaren durant quasi tres hores cotes i mateixes, entre d'altres. El conjunt llevantí va fer dues ballades, per possibilitar que tots els balladors residents a Barcelona, que no són pocs, poguessin ballar sense problemes d'aforament. Per sort, a poc a poc, les ballades populars tornen a la normalitat, i a Barcelona, també hi són necessàries i presents.

Nous talents

Maria Hein va ser l'encarregada d'encetar la programació del dissabte. Amb la presentació del seu primer disc, 'Continent i contingut', va crear un ambient «íntim i emotiu», com declaraven els primers en sortir, pujant les escales del teatre, després d'aquells minuts amb una de les veus més noves del panorama illenc. Ningú va quedar indiferent.

Fotografia de Maria Oliver.

La van precedir els menorquins Verlaat. Jaume Pérez, Sepe Peñalver, Cesc Pellicer, Miguel Sanjosé i Àngel Gelabert varen abduir al públic amb melodies sinuoses que es combinaven amb llums de colors; varen posar «la pell de gallina» amb més d'una cançó, comentava el públic, en acabar. Cançons o bé molt conegudes o encara massa noves, però totes properes a l'Espai, fins al punt que alguna ha estat escrita «d'assegut a la terrassa», va explicar el cantant.

Finalment, la nit va acabar amb un concert d'hora i mitja a càrrec de Borja Olives. Originari d'Alaior, és un integrant més de l'Espai Mallorca, d'ençà que va començar a estudiar a Barcelona; així ho demostrà amb el repertori i els discursos, agraint en tot moment "poder compartir aquell moment» amb el públic, en un dia tan «especial» per al centre cultural. Pujaren diferents convidats a cantar i tocar amb ell, com algun dels membres de la seva banda 'Ses Bísties de Mongofre'.

Per acabar la nit, alguns dels organitzadors pujaren a l'escenari, a agrair a tots els presents a la sala que fossin allà, a felicitar una vegada més els vuit anys de cultura de les Balears a Barcelona. Varen tancar la vetllada cantant, amb el cantautor menorquí, 'L'amo de son carabassa', amb estrofes improvisades per aquell moment de celebració.

Fotografia de Maria Oliver.

Una nova etapa?

Que s'hagi celebrat a la Casa de Menorca ha sorprès a més d'un. Tot ha estat fruit d'un acord entre el Consell Insular de Menorca, la Casa de Menorca i l'Associació que gestiona l'Espai Mallorca. Aquests darrers recuperen ara, a poc a poc, les relacions institucionals amb l'administració balear, i els menorquins han volgut col·laborar per així recuperar l'activitat cultural al seu centre, «amb la que fa anys que no compten», ha explicat Colom.

Des de l'Espai Mallorca enyoren «les celebracions a la Plaça Vicenç Martorell», allà on s'ubica el local -fet que va interrompre la pandèmia-, però creuen que ha estat un encert poder arribar a aquest acord i poder fer ús de les instal·lacions, a més de la futura programació, per a celebrar aquest vuitè aniversari. Com va repetir el president en més d'una ocasió, «el nom Espai Mallorca respon a raons històriques», ja que és un punt de trobada tant d'illencs, com de principatins més que habituals en el dia a dia del centre.