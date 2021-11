Es Baluard serà la seu del Congrés Internacional Cimam del 2022

El Museu Es Baluard d'Art Contemporani de Palma acollirà la 54a edició del Congrés Internacional del Comitè Internacional de Museus i Col·leccions d'Art Modern (Cimam), durant el mes de novembre del 2022. La candidatura d'Es Baluard ha estat la guanyadora d'entre les propostes de diferents ciutats del món.

Aquesta proposta estava basada en tres línies de recerca: 'Col·lecció. Arxiu i Memòria Visual', 'Ciutat. Art i Comunitats' i 'Imaginaris i visualitats'. Des d'Es Baluard consideren que són temes que «travessen totes les qüestions que formen part de la contemporaneïtat actual, com el feminisme, les migracions o el medi ambient», segons han explicat. És per això que les jornades s'organitzaran sobre la base d'un model sostenible, per tal de destacar que «les infraestructures que caracteritzen les Balears permeten un congrés anual amb la mínima empremta ecològicac.

«Els museus són espais oberts que generen coneixement i activen l'esperit crític i, per això, el congrés presenta l'estructura idònia per fomentar i compartir l'intercanvi d'idees, objectius i necessitats», ha dit la directora del Museu Es Baluard, Inma Prieto. Per altra banda, la presidenta del Consell de Mallorca i del Patronat d'Es Baluard, Catalina Cladera, ha afegit que és «una cita que implica que Palma, Mallorca i les Balears es converteixin en capital cultural i museística mundial».