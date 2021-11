'Nueva York en un poeta', a Mallorca de la mà d'Alberto San Juan

Després d'haver actuat aquest divendres al Teatre d'Artà, Alberto San Juan ho va fer dissabte, a l'Auditori d'Alcúdia, davant d'un públic entregat que va assistir a l'espectacle teatral 'Nueva York en un poeta', malgrat la tempesta 'Blas' i les ratxes intenses de vent que bufaven a Mallorca.

Durant una hora llarga, San Juan interpretà el recital de prosa i poesia que el poeta de major influència i popularitat de la literatura espanyola del segle XX, Federico Garcia Lorca, va pronunciar l'any 1930, a Madrid, del seu poemari 'Poeta en Nueva York', escrit durant la seva estada a Nova York i el seu pas per Cuba, entre 1929 i 1930. Aquest poemari fou considerat pel mateix autor com una de les seves millors realitzacions en el terreny de la poesia.

'Poeta en Nueva York' fou per a Lorca un crit d'horror, de denúncia contra la injustícia i la discriminació, i contra la deshumanització de la societat moderna. Al mateix temps que reclamava una nova dimensió humana on predominàs la llibertat i la justícia. El poeta i dramaturg va quedar profundament impressionat per la societat nord-americana, experimentant una considerable aversió cap al capitalisme i la industrialització de la societat moderna, al mateix temps que rebutjava el tracte dispensat a la minoria negra, així com el sofriment al qual són sotmesos els animals.

Federico Garcia Lorca va morir executat la matinada del 18 d'agost de 1936, pels colpistes de Franco, després de la revolta militar de la Guerra Civil espanyola, per la seva afinitat amb el Front Popular. El poeta fou afusellat, a l'edat de 38 anys, per ser republicà i homosexual, considerat en aquella època com a delicte imperdonable.

En 'Nueva York en un poeta', Alberto San Juan es posa a la pell de Lorca, reproduint el text, prosa i poesia, recitat pel famós poeta en aquella conferència recital de fa prop d'un segle que, en molts sentits, mantindria validesa en el context actual.

L'actor, amb un clar domini vocal, una presència i força escènica brutal i un text ben treballat i interioritzat, va acompanyar els poemes, tractats com cançons, amb jazz de fons, per part de la Banda Obrera, formada per Claudio de Casas, guitarra; Pablo Navarro, contrabaix; Miguel Malla, saxo i teclats; i Gabriel Marijuan, bateria.

Sobre les denúncies implícites dins l'espetacle, San Juan va declarar que «el sistema capitalista ens ha posat al límit d'un col·lapse civilitzatori, i fins i tot una possible extinció com a espècie. Però és que Lorca ja avisava de la incompatibilitat entre la mercaderia i la vida, entre el mercat i els drets humans. Es refereix al capitalisme com 'un sistema cruel que ens té sords i encadenats i que aviat caldrà tallar-li el coll'. Això ho va dir Lorca i avui veim que és veritat. Que la defensa de la vida implica desmercantilitzar el món, produir i consumir molt menys.»

Alberto San Juan, és un actor de cinema, teatre i televisió, amb vint-i-set anys d'experiència a les seves esquenes, a més de director i dramaturg. Ha estat Premi Gaudí al millor actor secundari 2021 i guanyador de dos Goya, millor actor al 2007 i millor actor secundari al 2021, entre d'altres premis. No obstant això, es sent més vinculat amb el teatre, on té més autonomia i espai per a treballar i segons les seves paraules «és més humà que el cine i no està sotmès a tanta pressió econòmica.» Ha format part de dues companyies teatrals, 'Animalario' i 'Teatro del Barrio', una cooperativa cultural que qüestiona el sistema en que vivim. Però segons ell mateix «Des de llavors, som més titellaire que mai, en el sentit que vaig per lliure amb espectacles mínims, un actor amb una maleta, de vegades sol, de vegades amb aquests quatre músics i altres vegades amb el guitarrista Fernando Egozkue, que anam fent diferents coses i una mica el que ens dóna la gana, el que ens emociona.»

També és un incansable activista social, ha interpretat i dirigit obres que posen el dit a la llaga del cas Gal, del cas Bárcenas, i fins i tot, de la monarquia amb la representació teatral 'El Rey' que després de dos anys de funcions també es va adaptar com a pel·lícula, ambdues qüestionant el paper de Joan Carles I i el relat oficial de la Transició. A més, San Juan s'ha mostrat públicament crític amb les polítiques fetes, durant quaranta anys, a torns pels dos partits polítics majoritaris, PSOE i PP, segons paraules seves «són polítiques neoliberals» i «el PSOE així es diu, però ni és socialista ni és obrer.», però amb el que s'ha mostrat especialment crític és amb el partit polític d'extrema dreta, del que diu «Vox és l'antiEspanya».

Alberto San Juan, reconegut activista d'esquerres, anticapitalista i republicà, és partidari del dret a votar de la gent, d'un referèndum pactat i d'una relaxació del conflicte català a nivell polític, agreujat pels partits de la dreta i extrema dreta.

I respectuós amb el català, de fet, els cds 'Lorca en NY' de les funcions teatrals d'aquest cap de setmana a Mallorca, els dedicava als que els compraven, en català. Es va acomiadar amb el desig de tornar aviat a actuar a les Illes.