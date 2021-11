Viquillengua7x7, una setmana per a ampliar els continguts sobre la música en català a la Viquipèdia

La Direcció General de Política Lingüística del Govern se suma a la VIII Viquimarató de la Llengua Catalana, centrada enguany en la música en català. La iniciativa ha estat impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Política Lingüística, i l’organització Amical Wikimedia, i tendrà lloc entre els dies 5 i 12 de novembre.

Aquesta edició compta de nou amb la implicació dels set territoris de parla catalana: l’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya del Nord, la Franja d’Aragó, les Illes Balears i el País Valencià. En representació de cada territori hi col·laboren el Govern de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Andorra, la Generalitat Valenciana, el Govern d’Aragó, la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia i la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà.

Durant la setmana del 5 al 12 de novembre, tots els usuaris que ho desitgin editaran les entrades a la Viquipèdia sobre la música cantada en català per a millorar i ampliar els continguts de tots els elements (obres, lletres, músics, estils, corrents, actuacions, enregistraments, etc.), perfils (compositors, intèrprets, cantautors, grups, etc.) i gèneres (coral, cançó popular, cantautor, pop-rock, trap, etc.) de totes les èpoques. Alhora, també es proposa la creació d’articles nous i la traducció dels continguts existents a altres llengües.

Aquesta iniciativa es difondrà a través de les xarxes socials amb l’etiqueta #ViquiLlengua7x7, per a augmentar la participació de coneixedors dels diversos estils i de voluntaris representatius de tot el domini lingüístic català. Les persones que vulguin participar a la Viquillengua han d’apuntar-s’hi prèviament i podran gaudir d’una subscripció digital setmanal gratuïta a la revista Enderrock per a documentar-se mentre duri la Viquimarató. Per la seva banda, els usuaris que ja disposen d’un compte a la Viquipèdia es poden inscriure directament a l’esdeveniment. La resta d’interessats han d’enviar un missatge de correu electrònic a l’adreça coordinacio@wikimedia.cat.

A més, Amical Wikimedia oferirà un taller en línia de nocions bàsiques d’edició de la Viquipèdia per a qui vulgui iniciar-s’hi. Aquesta formació es podrà seguir divendres, dia 5 de novembre, a les 17.00 h, a través del canal de YouTube IB Llengua Catalana de la Direcció General de Política Lingüística.