L'Espai Mallorca celebra el 8è aniversari i recupera la col·laboració institucional de les Balears

Aquest cap de setmana, divendres 5 i dissabte 6 de novembre, l'Espai Mallorca de Barcelona celebrarà el 8è aniversari. «Els darrers anys no hem pogut celebrar aquesta festa, a causa de la covid-19, i esteim contents de poder celebrar-la amb una situació pràcticament de normalitat», ha explicat Martí Colom, president de l'Associació Crits i Renou per les Illes Balears.

Divendres es concentraran diferents tallers i actes de cultura popular. De 18.30 h a 20.30 hi haurà un taller de glosa, una mostra i una glosada lliure. Seguidament, hi haurà ballada popular a càrrec del grup de sonadors de Manacor, Es jai de sa barraqueta; es faran dos torns, a les 21 h i a les 22.30 h, per complir amb l'aforament. La programació de dissabte se centrarà en els joves músics illencs: els menorquins, Verlaat i Borja Olives, i la felanitxera, Maria Hein. Les entrades es poden aconseguir a través de TiquetIB.

Enguany, els actes es traslladen a una nova ubicació: la Casa de Menorca. «No ha estat fins a enguany que hem recuperat la col·laboració institucional de les autoritats de les Illes Balears», ha dit Colom, i d'aquesta manera, també han arribat a un acord amb el Consell de Menorca, «per celebrar l'aniversari a les seves instal·lacions i retornar-hi la programació cultural», d'ara endavant, ha afegit. L'Associació, que anteriorment rebia finançament de les institucions de les Balears, va quedar desemparada amb l'arribada al Govern de José Ramón Bauzá l'any 2012.