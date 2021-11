El Museu de Mallorca celebra els 60 anys amb una exposició renovada i un acte commemoratiu

El Museu de Mallorca celebra els primers 60 anys amb una exposició renovada i ampliada i amb un acte que convida a revisitar la col·lecció permanent del centre. L’acte central tendrà lloc el 24 de novembre a partir de les 20.00 hores, segons han anunciat la vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, Bel Busquets, i la directora del Museu de Mallorca, Maria Gràcia Salvà. La presentació s’ha fet coincidint amb el dia en el qual es va aprovar el decret de creació del Museu de Mallorca, el 2 de novembre de 1961.

Durant la intervenció, Busquets ha reivindicat el 2 de novembre com «una data importantíssima per a la cultura i per al patrimoni de Mallorca» perquè és una entitat que no només custodia el nostre patrimoni sinó que també «és molt important que el pugui exposar i mostrar a la ciutadania, que tothom pugui accedir a conèixer els elements que són testimoni de la nostra història com a poble i que ens ajuden a entendre qui érem, qui som i qui serem».

Així mateix, tant Busquets com Salvà han destacat que els darrers anys han fet «una aposta per activitats que acosten una mica més el museu a la ciutadania, alhora que s’ha renovat l’exposició i s’han adquirit noves peces que són al·licient per als visitants de sempre i per atreure’n de nous».

En aquest sentit, la vicepresidenta ha expressat la seva satisfacció pel fet que el Ministeri hagi atès la petició que es compràs el bust d’August velat de Can Pueyo, perquè es pugui exposar al Museu de Mallorca. «Hem estat molt reivindicatius amb Madrid, a qui agraïm la feina feta i la que haurà de fer encara, per aconseguir no només que el bust quedi a Mallorca sinó que estigui a disposició de totes les mallorquines i mallorquins, alhora que és un atractiu per a visitants d’arreu del món», ha afegit Busquets, qui ha concretat que aquesta peça l’adquirirà enguany el Ministeri, tot coincidint amb el seixantè aniversari del Museu de Mallorca, i després caldrà esperar els tràmits necessaris perquè sigui exposada al centre.

Busquets ha tengut paraules d’agraïment per a la directora actual del Museu, Maria Gràcia Salvà, a qui han precedit Tomeu Salvà, Joana Maria Palou i Guillem Rosselló-Bordoy, primer director del Museu de Mallorca.