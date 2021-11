L'exposició 'Femme' arriba a Manacor, Porto Cristo i els instituts del municipi per a abordar l'emergència social de la violència masclista

El Claustre de Sant Vicenç Ferrer de Manacor acull des d’aquest dimarts l’exposició 'Femme', de l’artista plàstica i il·lustradora Bel López. Aquesta exposició parteix del projecte 'Femme Community', un espai segur que López va crear a Instagram perquè les dones puguin explicar i compartir les seves experiències en relació a la violència masclista, sigui o no de manera anònima.

«'Femme Community' és un espai que vaig crear a través de la xarxa social Instagram durant el confinament a partir d’explicar la meva experiència i on convidava i convid que més dones també contin la seva», explica l’autora.

L’exposició 'Femme' ha estat comissariada per Margalida Galmés i és el resultat físic i tangible d’aquest projecte comunitari sorgit a les xarxes socials on es pot veure un recull de les il·lustracions de Bel López dedicades a la lluita contra la violència masclista. La majoria de les il·lustracions són de cossos femenins, que visibilitzen la diversitat d’aquests i posen el focus d’atenció en la dona. La resta, són il·lustracions que recreen un moment de la història contada, sobre violència masclista.

Cada una de les obres duen associades un codi QR a partir del qual es poden escoltar les històries de 'Femme Community' en àudio. Les veus que se senten són testimonis reals de les dones que expliquen la seva pròpia experiència, excepte dues històries que han estat narrades per una intèrpret. «El problema amb la violència masclista és que pensam que el nostre camí no l'ha caminat cap altra dona, ens sentim soles en un món on aquestes situacions estan normalitzades. Crec fermament que l’art és una gran eina per a visibilitzar aquest tipus de problemàtiques socials. Si vull visibilitzar aquesta realitat que patim les dones, consider que l’art i el disseny són una molt bona oportunitat d’arribar a la gent», afegeix l’autora.

'Femme' arriba al municipi de Manacor després d’haver-se exposat a l’Espai Mallorca a Barcelona, i a Can Alcover a Palma. Es tracta en una de les activitats que s’emmarquen en el 25-N, el dia contra les violències masclistes. L’exposició s’ha inaugurat aquest 2 de novembre a Manacor, on hi estarà exposada fins el 16 de novembre; del 18 al 30 de novembre s’instal·larà al centre de salut de Porto Cristo; i també se n’ha fet una segona còpia que s’exposarà als instituts de Secundària del municipi: l’IES Manacor, l’IES Mossèn Alcover i l’IES Porto Cristo.

«Per a nosaltres era molt important dur 'Femme' a Manacor per a poder generar un espai col·lectiu que serveixi per a visibilitzar violències que moltes dones hem patit al llarg de la nostra vida», ha assegurat la delegada d’Igualtat, Carme Gomila, qui també ha agraït a López «l’acte de generositat» d’haver compartit el seu testimoni com a primera pedra d’aquest projecte. El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha agraït a López i a Galmés la seva tasca, alhora que ha posat l’accent en el moment que vivim «en què s’intenta criminalitzar qui pateix la violència i invisibilitzar i menysprear les dones que s’atreveixen a denunciar-ho». El batle ha destacat també el fet que l’exposició s’instal·li també als instituts, «amb l’esperança que l’educació contribueixi a construir una societat millor, de manera que els professors puguin tenir un fil conductor que permeti xerrar de la violència masclista».

Bel López és artista plàstica i il·lustradora. Ha estudiat Antropologia Social i Cultural a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursat un postgrau en art digital i, actualment, fa el Màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania a la Universitat de Barcelona. En el seu projecte personal, 'Femme Community', reuneix l’antropologia, el feminisme i l’art, que són els tres eixos que conformen la seva perspectiva del món.