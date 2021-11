Albert Pinya dissenya la imatge de LOS40 Music Awards 2021

LOS40 Music Awards 2021 presenten nova imatge, dissenyada per l'artista palmesà Albert Pinya, qui també ha dissenyat recentment la imatge commemorativa del 25è aniversari de Diari de Balears.

La imatge per als premis de LOS40 ha pres com a punt de partida la fauna marina de les Illes Balears i la necessitat de despertar l'interès per respectar l'entorn, en línia amb «el sòlid compromís de LOS40 per tenir cura el planeta i impulsar accions a favor de la sostenibilitat».

Aquesta col·laboració sorgeix de la vocació de LOS40 per donar suport al talent dels artistes multidisciplinaris. Vicent Argudo, director de les cadenes musicals de SER, afirma que cada edició de LOS40 Music Awards seleccionam un artista per a desenvolupar la seva línia gràfica. En aquesta ocasió, tenint en compte que els premis viatjaven a Mallorca, es va cercar un nom local l'obra del qual i valors fossin afins als que representa la marca LOS40, requisits que Albert Pinya reuneix del tot».

Albert Pinya se sent molt agraït per haver tengut aquesta oportunitat perquè «una de les coses que defens en la meva pràctica artística són els projectes transversals que s'allunyen de les parets blanques dels museus. Per a mi, el punt fort de l'art és la seva funcionalitat i capacitat per a infiltrar-se en el dia a dia de les persones. A més, la música està molt present en la meva obra, sempre sona al meu estudi i moltes de les paraules, referències i títols que utilitz hi estan relacionats».

Els dissenys d'Albert per a LOS40 Music Awards 2021 estan marcats pel concepte de despertar la consciència i la inquietud per la protecció del medi ambient, materialitzat per l'artista amb missatges inspiradors integrats en les il·lustracions. Perquè, encara que la feina de Pinya pot semblar en un primer moment naïf o innocent, està sempre carregada d'ironia, un dels seus trets més característics. Pel que fa a la paleta de colors, es va decantar per utilitzar un esclat de color i llum molt similar al que tenen LOS40.

Les peces també transmeten un esperit festiu i divertit a través de la composició, l'estructura i els personatges que simulen estar en una gran festa. Una sensació cercada intencionadament: «Això és justament el que he volgut representar tenint en compte el context de pandèmia del que venim. La tornada d'aquests premis simbolitza una gran explosió, la celebració de la vida», explica Pinya.