La Mediterrània i la posidònia, protagonistes d’una nova novel·la de Biel Simonet

Després d’Egeu Endins –una novel·la juvenil sobre la crisi migratòria que actualment té lloc a la Mediterrània–, Biel Simonet torna a l’escena literària amb una nova proposta. Aquesta vegada, amb un altre tema ben actual: la conservació de la posidònia. En aquesta novel·la, titulada Com posidònia en un alzinar!, Simonet narra un conjunt d’històries entorn d’aquesta planta de la mar Mediterrània, que actua d’element central i connector dels relats que hi apareixen.

El punt de partida del llibre és la curolla d’uns professors de secundària que han de ser capaços d’esbrinar allò que s’amaga darrere el misteri d’uns versos. A partir d’aquí, amb la Mediterrània com a fons, s’obri un ventall d’històries entrellaçades amb les quals l’autor reflexiona sobre temes com la crisi humanitària de les persones refugiades, la història, la recuperació de la memòria col·lectiva i de la tradició com a poble, etc. De tot plegat, en surt un missatge clar: hem de conèixer, estimar i protegir la posidònia i el seu medi.

El llibre, que compta amb unes magnífiques il·lustracions de Joan Lluís Oliver, es presentarà el dissabte 13 de novembre a les 11 hores al Casal de Son Tugores (Alaró) i a la llibreria Ínsula Literària (Palma) el divendres 19 de novembre a les 19 hores.

De la contraportada

«No saps mai quan comença una nova aventura. Un projecte que t’engrescarà o, simplement, una curolla que t’ocuparà les pròximes setmanes o mesos o anys… A en Miquel li va succeir una cosa així durant una hora lliure en què anava a fer un café al bar de l’institut».

En Miquel, un professor d’un institut de la Part Forana engrescat en un nou projecte. En Daren, un jove nigerià que abandona la seva aldea a la recerca d’un món millor. Na Sílvia, una guía del Parc Nacional de Cabrera hipnotizada per uns ulls. En Tomeu, un pescador conegut com Simpatitzant del Poble en temps de la Segona República. En Claudius, un arquitecte sicilià amb un encàrrec especial.

Com posidònia en un alzinar! és un collage on se superposen personatges i paisatges coincidents en l’espai o en el temps. Un entramat de petites grans històries, unes quotidianes, altres d’autèntica supervivència i, fins i tot, fantasioses. Relats meravellosament il·lustrats per en Joan Lluís Oliver on hi ha un element comú present, que a vegades passa desapercebut: la posidònia. La planta aquàtica endèmica de la Mediterrània que en Biel Simonet, en alguns moments, l’imagina lluny del seu hàbitat natural i ens l’arriba a situar just davall les alzines de la serra de Tramuntana.