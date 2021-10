L'entitat Joves de Mallorca per la Llengua havia organitzat una festa a Porreres per a dissabte al Parc municipal de n'Hereveta però l'ha haguda d'ajornar per la previsió de pluja. Hi havien d'actuar els grups Reïna, Roig i Salvatge Cor.

Des de l'entitat han explicat que aviat donaran més informació.