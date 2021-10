'Club de conversa', una iniciativa per a aprendre a conversar en català a Mallorca en un ambient distès

Amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Govern, l’associació El Mirall -vinculada a la publicació cultural del mateix nom- enceta el 'Club de conversa', una nova fórmula per aprendre català de manera entretinguda i divertida adreçada a no catalanoparlants.

Aquests nous tallers de conversa, tant presencials com virtuals, es posen en marxa divendres amb dues experiències pilot a Inca -una en cada modalitat-, així com a través de la nova web www.clubdeconversa.cat, a la qual es poden inscriure les persones interessades en participar-hi. També està previst dur a terme una experiència específica en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma.

La proposta s’ha donat a conèixer aquest dijous, a la trobada ‘Experiències lingüístiques més enllà de les aules. Bones pràctiques per a l’aprenentatge del català amb un enfocament intercultural’, al Centre Flassaders de Palma, amb la participació de representants del Departament d’Educació i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma, el Servei de Normalització Lingüística i Formació del Govern, l’Institut d’Estudis Baleàrics, la Direcció Insular de Política Lingüística, l’Escola Municipal de Mallorquí i el centre de serveis lingüístics Paraula.

Les experiències del 'Club de conversa' es duran a terme en espais no convencionals, així com de manera virtual, amb persones de procedències i situacions diverses, amb l’objectiu de fomentar la pluralitat, i voluntaris catalanoparlants. Seran sessions en les quals es faran servir uns guions previs, de les més variades temàtiques, com a eina a partir de la qual desenvolupar les converses. Representa, a més, l’oportunitat de fer noves amistats, ja que la cohesió social és un altre dels principis essencials del programa.

La direcció del 'Club de conversa' és a càrrec de Maria Clapés, llicenciada en Filologia Catalana per les universitats de les Illes Balears i de Sheffield, experta universitària en autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI i amb experiència docent i que ja va crear, a l’Institut d’Ensenyament Secundari de Calvià, el projecte innovador 'Berenars en català'. A més disposa de l’assessorament del sociolingüista Isidor Marí, la docent de Secundària Margalida Palou i la professora de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears Maria del Mar Vanrell.

Maria Clapés és també autora d'Habitem-nos, volum que simultàniament publica Nova Editorial Moll i que se situa en la mateixa línia: la conversa relaxada a partir d’uns guions previs (86, dels continguts més variats: de la cuina a les xarxes socials, passant pels animals domèstics o l’assetjament cibernètic), si bé, en aquest cas, adreçada a les aules de secundària. El llibre inclou totes les instruccions i eines necessàries per a posar-la en pràctica en l’àmbit escolar.