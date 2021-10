Xanguito recorre els Països Catalans en el seu final de gira

El bon moment musical de Xanguito els porta a expandir-se per tots els territoris de parla catalana, i és que el grup liderat per Joan Muntaner demostra que la música no entén de fronteres i enguany s’ha reinventat amb un espectacle per a tots els públics fent que la gent disfruti tal com marcava la normativa, d’asseguts, però sense deixar de banda la seva part festiva que acompanya a fer un espectacle explosiu i innovador. L’originalitat de les seves cançons, el bon rotllo que duen per bandera i la naturalitat que els uneix, fan captivar a l’espectador des de l’inici fins al final. Aquest ha estat un dels grans fets que els ha posicionat com el grup festiu més escoltat i seguit del moment a Mallorca amb lletres que ja han estat reconegudes com a himnes.

Després de treure el disc 'Milions d’estrelles' (U98, 2020) on la pandèmia va paralitzar el seu creixement, la música mallorquina farà parada aquest divendres 29 d’octubre a Barcelona, la que serà la primera de les grans cites d’aquest final de gira a la mítica Sala Luz de Gas, amb un 75% exhaurit. Serà una nit amb l’article salat com a principal protagonista, ja que els acompanyarà el grup menorquí Pèl de Gall. Un vespre de pop-rock festiu i, tot i no ser la primera vegada enguany, ja que al Visit Mallorca Estadi ja varen actuar amb 1.000 persones de peu, serà amb tota la sala sense cadires, tornant als formats d’abans.

La següent aturada serà a Menorca el proper dilluns 1r de novembre al Teatre des Born de Ciutadella, coincidint amb l’aniversari del cantant. La darrera vegada que la banda va trepitjar l’illa va exhaurir les entrades al Parc des Freginal dins les Festes de la Mare de Déu de Gràcia.

La penúltima aturada serà a terres valencianes, el dissabte 6 de novembre a l’Auditori de Castelló, dins la Fira Trovam. Serà el segon pic del grup mallorquí enguany al País Valencià.

I per a finalitzar l’any més atípic, arribarà la gran cita, divendres 12 de novembre el Teatre Principal de Palma acollirà el comiat del grup amb els teatre amb la màxima capacitat i gairebé tot exhaurit. Els acompanyarà el grup valencià La Fúmiga. Un grup que com Xanguito quadren a la perfecció i són la festa posada en escena. Aquest grup que ha esclatat recentment, podem dir que són cultura de carrer dalt l’escenari.