L'Escola Municipal de Mallorquí proposa un recorregut per l'erotisme a la literatura catalana amb 'Solcar el desig'

L'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor ha presentat el seu cicle de conferències 'Solcar el desig. L'erotisme a la literatura catalana'.

Segons ha informat l'Ajuntament de Manacor aquest dissabte, l'Escola Municipal de Mallorquí a Manacor ha presentat el seu cicle de conferències 'Solcar el desig. L'erotisme a la literatura catalana'.

El monogràfic, coordinat pels filòlegs Catalina Quetglas i Joan Estelrich, pretén mostrar com el sexe i el desig eròtic s'han plasmat en la literatura catalana. A més, analitzarà la presència de les sexualitats no heteronormatives i com ha evolucionat la seva manera de mostrar-se.

Al llarg de quatre sessions, es parlarà sobre l'erotisme com a gènere temàtic i la seva presència dins de la literatura catalana al llarg del temps. A més, s'analitzarà l'evolució i l'expressió del desig al llarg de la història de la literatura catalana, especialment en el segle XX, on s'observarà com han plasmat les veus minoritzades la seva presència en la literatura eròtica.

Així, el divendres 12 de novembre, a les 19.00 hores, el poeta i editor Pau Vadell versarà sobre 'La pell quan plou. Tractament del desig en la poesia feta a Mallorca dels anys 70'.

Mentrestant, el divendres 26 de novembre, a la mateixa hora, Bel Olid, qui es dedica a la traducció i l'escriptura, tractarà 'Desig del present, plaer del futur'.

El 3 de desembre, a les 19.00 hores, per part seva, serà el torn de Caterina Valriu, especialista en literatura popular tradicional i professora de la UIB, qui versarà sobre 'Quan veu sa dematinada sa poma a prop s'aucell. Sensualitat i erotisme a la literatura de tradició oral'.

Finalment, el divendres 10 de desembre, a les 19.00 hores, el guitarrista i compositor de Vers Endins, Víctor Leiva, i la poeta i cantant del grup, Glòria Julià Estelrich, afrontaran la conferència 'Versar la pell. Un recorregut per poemes eròtics de la literatura catalana'.

L'assistència a cadascuna de les conferències és lliure i gratuïta encara que és necessari fer una reserva prèvia a través de l'adreça de correu emm@manacor.org.

El monogràfic, que ha estat coordinat conjuntament entre l'escola municipal de mallorquí de l'Ajuntament de Manacor i el Centre de Professorat de Manacor, té un total de 25 places disponibles amb hores de formació permanent del professorat dirigides a docents.

Totes aquelles persones que vulguin obtenir crèdits de formació primer han de fer la inscripció telemàtica a l'escola municipal de mallorquí, del 25 al 29 d'octubre de 2021 i, després, del 3 al 8 de novembre de 2021, han de formalitzar la inscripció telemàtica en el portal del personal.