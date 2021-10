La directora general de Primera Infància, Amanda Fernández, parlarà del perquè de les religions a l'escola en el proper Dilluns de l'Obra

Amanda Fernández Rubí, qui actualment és la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, parlarà en el proper Dilluns de l'Obra de l'OCB de Manacor de la idoneïtat o els avantatges d'impartir l'assignatura de religió als centres escolars.

Pel que fa al seu currículum és diplomada en Educació Primària per la UIB i llicenciada en Psicopedagogia per la UNED; també és experta universitària en diagnòstic i educació de l'alumnat amb alta capacitat per la UNED.

Durant la seva vida laboral ha fet feina a diferent centres de primària, el darrer d'ells el CEIP Molí d'en Xema de Manacor, centre del que n'era també la cap d'estudis. Ha exercit com a regidora i portaveu del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Manacor, del qual n'ha estat primera tinent de batle i regidora d'Economia i Promoció.

Aquesta conferència es durà a terme el proper dilluns, 25 d'octubre, a les 20 hores a la sala La Fornal. L'entrada és gratuïta i no cal fer reserva prèvia.