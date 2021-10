El Palma LGTBI International Choral Festival arranca a diversos espais de la ciutat

El Palma LGTBI International Choral Festival 2021, que s'inaugura aquest dijous, se celebrarà fins al dissabte a diferents espais de la ciutat, com són el Teatre Xesc Forteza, el recinte Ses Voltes o el Trui Teatre, que acolliran les diferents actuacions.

Segons ha explicat l'Ajuntament de Palma, el festival comptarà amb un total de tres concerts i un càntic en el qual participaran set corals LGTBI procedents de diferents llocs de l'Estat i Europa.

Aquesta edició, malgrat ser la tercera del Festival, és la primera que se celebra a Palma. A les 20.00 hores d'aquest dijous, començarà l'esdeveniment amb un concert en el Xesc Forteza.

El dia 23 i en el mateix lloc, se celebrarà un altre amb les actuacions dels cors restants.

Finalment, el dissabte, el recinte de Ses Voltes serà l'escenari d'un càntic protagonitzat pels set cors LGTBI, dels quals dos són de Madrid, altres dos de Barcelona, un de França, un altre de Polònia i, finalment, l'European Queer Choir, que està format per persones de diferents països europeus. També participarà el Mallorca Gai Men's Chorus, que és la coral amfitriona.

El president del Festival, Jaume Font, ha considerat que «cantant, és possible construir un món on tothom es pugui expressar i manifestar, i on càpiguen totes les sensibilitats».

L'acte de clausura se celebrarà aquest dissabte en el Trui Teatre a les 19.30 hores amb un concert en el qual participaran tots els artistes.

Per part seva, el director artístic de l'esdeveniment, Joan Láinez, ha revelat una sorpresa final amb la qual es farà partícip al públic. «Al final, tots els presents cantaran junts la cançó 'In the name of Love'», ha conclòs.