Presenten un llibre sobre les barques tradicionals dels pescadors de Mallorca

La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, i el director insular de Medi Ambient, Josep Manchado, han presentat el llibre 'Les barques tradicionals dels pescadors de Mallorca' al Club Nàutic de Cala Gamba.

El llibre cerca «conscienciar de la importància de les tradicions pesqueres com a part essencial de la història de les poblacions costaneres d’Europa». Neix com una iniciativa dins el projecte europeu CHERISH del programa Interreg Europe, de cooperació interregional per a millorar les polítiques de patrimoni natural i cultural.

En 80 pàgines, la publicació descriu les barques i la pesca tradicionals. També parla de la feina dels mestres d’aixa de Mallorca. Així mateix, el llibret també fa un repàs per les tipologies de barca artesana tradicional: la pastera, el gussi, el bot, el llaüt i la barca de bou. En la part final, es pot trobar un glossari.

«Hem de ser conscients de la riquesa que tenim entre mans i comprendre que no són només peces de museu, sinó una finestra d’oportunitat per pensar un millor model per al futur», ha remarcat Ribot.

Per la seva banda, Manchado ha explicat que aquest llibre és «una meravellosa tasca de recopilació que ens servirà no només per a conèixer el que tenim, sinó per a ser conscients del que hem de salvar en el futur».

Les persones interessades en el llibre 'Les barques tradicionals dels pescadors de Mallorca' poden recollir-ne un exemplar gratuït a la recepció de la Llar de la Joventut, al carrer del General Riera, 111, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.