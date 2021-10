'500 anys de Germanies. 500 anys de lluites compartides', un gran acte cultural per celebrar el 500 aniversari de l'inici de la revolta a Mallorca

La Comissió Cívica Germanies 500 està organitzant un gran acte cultural per commemorar el 500 aniversari de l'inici de la revolta a Mallorca. L'esdeveniment tindrà lloc el pròxim divendres 15 d'octubre a les 19.30 hores a l'Auditori d'Alcúdia.

La comissió cívica entén l'acte com a un agraïment públic a totes les entitats, particulars i institucions que, al llarg d'aquest any, s'han organitzat per dignificar la memòria històrica relacionada amb els agermanats mallorquins. La comissió ha explicat que vol vincular amb el present el passat històric de les lluites per millorar les condicions de vida de la nostra societat a través d'un acte cultural.

L'acte estarà conduït per la poeta i comunicadora Clara Fontanet. Comptarà amb la participació de Maria Magdalena Amengual, Cati Eva Canyelles i Maribel Servera, en representació dels Glosadors de Mallorca. També hi seran presents Biel Font i Tomeu Quetgles, dos músics cabdals de l'escena folk balear, els quals oferiran un tast del seu disc Agermanats (Cas Músic, 2021), i, seguint amb la part musical, no hi mancarà el músic i activista Biel Majoral.

A més, és de destacar que al llarg de l'acte es durà a terme l'estrena del tràiler del documental Germania, silenci trencat, realitzat per Pere Sánchez i promogut per l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.

L'acte és gratuït, però s'ha de reservar l'entrada a través de la plataforma ticketib.com.