Viasona, el portal líder de música en català, arriba a les 100.000 cançons indexades

Viasona, el portal líder de la música en català amb 200.000 usuaris únics i prop d’un milió de pàgines vistes al mes segons dades recents de l’OJD, celebra aquest mes el seu onzè aniversari mentre manté la seva aposta d’indexar i catalogar tota la música en català a partir de les seves lletres, des de l’any 1960 fins ara, per presentar-la de manera ordenada, lliure i gratuïta a la xarxa.

Coincidint amb els 11 anys d'activitat compilant grups, discos i cançons, a més d'himnes esportius, goigs, sintonies i lletres de sèries de dibuixos animats en català, Viasona arriba a les 100.000 cançons indexades d'artistes d’arreu dels Països Catalans.

Ara per ara, l’espai disposa d'un cercador general que permet la cerca predictiva i l’accés a les lletres, així com als vídeos i àudios associats. Tanmateix, cada cançó conté referències com l’autor de la lletra, la música, durada i altres informacions destacables.

«Amb la nostra tasca volem seguir catalogant, digitalitzant i difonent totes les lletres de cançons en tots els seus formats, transcrivint, indexant i enllaçant-ne l’enregistrament sonor o de vídeo en cas d’existir a la xarxa», han explicat.

En els darrers mesos han realitzat una cerca activa dels continguts existents a la xarxa per a ampliar el catàleg, però també han comptat amb les aportacions de particulars i col·leccionistes. La intenció és continuar creixent en nombre de grups, discos i cançons al llarg del temps en base a la informació disponible i a l'aparició de novetats en el món musical.

El projecte Viasona

Viasona va néixer com un projecte inèdit el 8 de setembre de 2010 amb l’objectiu de recopilar, ordenar i catalogar tota la música en català a partir de les seves lletres. Un patrimoni immens en el temps i l’espai, mai catalogat de manera tan precisa com fins ara.

Després d’onze anys de feina intensa, el motor de cerca del portal permet als usuaris extreure tota mena d’informació associada a la música en català: producció completa d'un artista, els seus enllaços a les xarxes socials i a les principals plataformes de reproducció de música i vídeos i botigues en línia, el catàleg complet d'una discogràfica, els discos i cançons d'un any natural i, fins i tot, cercar per zona geogràfica o una paraula concreta (el nom d'una ciutat, un mes de l'any, un nom propi, etc.) o frase sencera i descobrir les cançons que en parlen. A més, recentment també ha incorporat un cercador que permet acotar la cerca per un determinat període d’anys concrets i descobrir grups, àlbums i lletres a l’atzar.

El digital també inclou un apartat de Revista que recull les novetats del panorama musical català: novetats discogràfiques, música en directe, tecnologia aplicada a la música, festivals, així com una Agenda de concerts i tot allò que pot interessar a un melòman informat. A més, ara fa dos anys, el 2018, el web va incorporar a la seva Enciclopèdia un Índex d’Himnes esportius catalans amb l’objectiu de visibilitzar la riquesa d’aquesta varietat de música popular que vincula els aficionats amb els valors d’un club esportiu. Tanmateix, al setembre de 2020 es va inaugurar la secció de Sèries de TV, que indexa les lletres i vídeos de les cançons de més de 200 sèries de dibuixos animats en català, emeses a les darreres dècades per les diferents televisions dels Països Catalans. I més recentment, al febrer de 2021, també va incloure un apartat de Goigs que indexa més de 1.000 lloances a diverses figures religioses i temàtiques d’arreu dels Països Catalans, per posar a l’abast un ric camp musical en el temps de gran valor patrimonial.

L'any 2019 es va estrenar la versió en occità de Viasona que porta per nom Trobasons, i que ja recull més de 16.300 cançons en aquesta llengua. El passat desembre de 2020 es va presentar la versió en eusquera que s'anomena Musikasten, que al seu torn recull més 14.800 cançons en aquesta llengua.

Viasona en xifres

En els darrers 11 anys Viasona ha aconseguit indexar un total de 100.000 cançons en català, 15.210 àlbums musicals així com referenciar l’activitat musical de 6.050 grups i artistes. A més el portal també incorpora 117.986 àudios, 78.660 vídeos musicals i 14.485 portades de disc. Pel que fa a l’enciclopèdia d’himnes esportius, Viasona ha pogut recopilar les lletres de 180 himnes de diferents clubs esportius catalans i andorrans i de 730 cançons de sèries de dibuixos animats en català emeses per les diferents televisions dels Països Catalans

Agraïments

Després d’onze anys de feina intensa amb l’objectiu principal de catalogar i referenciar tota la música en català per oferir-la gratuïtament a la xarxa, l’equip de Viasona celebren i valoren molt positivament les xifres assolides, així com el volum de visites del portal i renoven la voluntat de contribuir a augmentar la presència de la llengua catalana en l’àmbit digital i els nous entorns de comunicació. També volen agrair molt especialment a tots els usuaris que han participat aportant contingut al portal, a les persones que han col·laborat de manera professional en el projecte al llarg d’aquests onze anys, així com a aquelles empreses, institucions i administracions públiques que han cregut i apostat pel projecte, molt especialment a la Direcció General de Política Lingüística, la Secretaria de Mitjans i la Secretaria de Difusió Corporativa de la Generalitat de Catalunya, «que sempre ens ha donat suport».