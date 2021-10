El Consell de Mallorca recorda i reivindica Francesc de Borja Moll i la seva tasca a favor de la llengua catalana

La sala de plens del Consell de Mallorca ha acollit l'acte en record de Francesc de Borja Moll, en el marc del VI Dia de Francesc de Borja Moll. Durant l'esdeveniment s'ha recordat Moll, fill adoptiu del Consell de Mallorca, i també s'ha reivindicat la seva tasca a favor de la llengua catalana.

De fet, la vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha reafirmat el compromís de continuar amb el llegat de Moll. «Com a governants, tenim el deure de fer la pedagogia necessària, amb les nostres paraules i amb el nostre exemple, per fer realitat aquelles paraules que pronuncià Francesc de Borja Moll: «Perquè la nostra llengua és ignorada, l'hem d'estudiar; perquè és atacada, l'hem de defensar, i, perquè és nostra, l'hem de parlar», ha considerat Busquets, qui ha definit Francesc de Borja Moll com a exemple d'una vida posada íntegrament al servei d'una causa col·lectiva, d'un valor compartit que és determinant de la nostra personalitat com a poble: la llengua.

A més, Busquets ha recordat que Moll va viure els anys més difícils del segle XX per a la llengua: els anys de la Guerra Civil, de la postguerra i l'època més dura del franquisme. «En aquestes circumstàncies, tirar endavant una obra dedicada a una llengua prohibida com era el català a Espanya, sense recursos econòmics i mirada amb recel per molts dels qui haurien d'haver contribuït a sostenir-la, havia de ser, necessàriament, una tasca impossible. Qualsevol altre s'hauria donat per vençut. Però una fe, una fidelitat a una causa i a la memòria del seu mestre, Mossèn Alcover, el feren esperar contra tota esperança. Ho va fer, com ha dit algú, simplement perquè no sabia que era impossible», ha afegit Busquets.

L'acte, que ha començat amb una actuació musical de Maria Victòria Cortès al piano i el tenor Joan Laínez, l'ha encetat Antoni Mir, secretari de la Institució Francesc de Borja Moll qui ha recordat que el lema d'enguany és «per a celebrar, tothom amb el Diccionari!» i ha anunciat que enguany comencen els treballs de la seva nova digitalització «perquè renovat digitalment amb les tecnologies actuals, serà un projecte popular, útil a la llengua, estimat pels usuaris i una eina educativa de primer nivell».

D'altra banda, Maria Pilar Perea, coordinadora de l'edició de les Obres Completes de Francesc de Borja Moll ha recordat que «el Diccionari Català-Valencià Balear és una obra singular en l'àmbit de la lexicografia. Recull la llengua antiga i la moderna, la llengua dialectal i la literària. No té parangó en cap altra llengua romànica».

També ha intervengut en l'acte el professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears Gabriel Janer Manila qui ha subratllat que «potser, un altre dels grans valors del Diccionari és que recull les paraules amb què la gent ha nomenat el seu territori: les cales, les riberes, les garrigues, els sementers, els horts i les muntanyes, els homes que l'habiten i la cultura que s'expressa i viu en aquests territoris. Tota la vida és entre les seves pàgines, els sentiments, la il·lusió, el desig, tot és en aquests toms. Primer Alcover i llavors Moll acolliren al seu arxiu de mots les paraules dels nostres pobles, dels nostres països, sense deixar-ne cap a fora. Sabien que cada una és el resultat d'un llarguíssim procés i que també és el resultat d'una relació afectiva amb l'entorn».