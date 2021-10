El V Cicle de Lectures Dramatitzades posen el focus en el teatre contemporani escrit per dones

El coordinador de Cultura, Miquel Àngel Contreras, acompanyats d'Alba Flor, de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears, Marina Salas, de l'Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes Balears, Bernat Molina, director i dramaturg, i la llibretera Laia Alegret, han presentat el V Cicle de Lectures Dramatitzades organitzades per AAAPIB i ADIB amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palma i la llibreria Drac Màgic.

El cicle arrenca aquest divendres amb la lectura de 'Chica Conejita', de Saara Turunen. Es farà una sessió cada mes: dia 5 de novembre serà el torn de 'Faraway' de Caryl Churchil i el 10 de desembre, 'Estiu' d’Helena Tornero. Totes les obres tenen com a particularitat que són teatre contemporani escrit per dones de diferents nacionalitats.

Entre els objectius d’aquest cicle destaquen donar a conèixer a la ciutadania la dramatúrgia escrita per dones, continuar promocionant la cultura a la ciutat de Palma, crear sinèrgies entre l’Ajuntament i les entitats professionals (Associació de Dramaturgs i Associació d’Actors i Actrius) implicant els espais culturals de referència com pugui ser la Llibreria Drac Màgic; impulsar polítiques actives per pal·liar els estralls que l’actual crisi sanitària i econòmica ha provocat en el sector de les arts escèniques i, finalment, fomentar les bones pràctiques referents a la contractació d’actors i actrius i directors i directores.