La UIB organitza l’exposició 'Els trencadors de marès: memòria viva d'un paisatge, un ofici i un poble'

La Universitat de les Illes Balears organitza l’exposició 'Els trencadors de marès: memòria viva d'un paisatge, un ofici i un poble', que es podrà visitar els divendres i dissabtes, del 7 d’octubre al 27 de novembre, a l’església de la Mare de Déu dels Àngels, a les Cadenes (s’Arenal, Palma).

L’exposició és un projecte per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial dels trencadors de marès, en tant que forma part de la memòria viva del passat preturístic de s’Arenal i Son Sunyer. Actualment, es conserva solament gràcies a l’empremta física al territori i a l’acte festiu, especialment al nucli de les Cadenes.

En aquesta exposició, s’entrellacen dues metodologies científiques diferents al voltant de l’estudi dels trencadors i les pedreres de marès. Per una banda, es presenten uns primers resultats de la tesi doctoral en curs de Dídac Martorell Paquier (Universitat de les Illes Balears), que segueix una línia de recerca antropològica. Aquesta investigació és fruit del treball etnogràfic de camp amb els darrers trencadors de marès per interpretar el seu ofici, especialment amb Martí Salvà Llull “Goixo” (ses Cadenes, 1929) com a informador principal. Complementa aquesta informació oral amb una recerca documental i un estudi lingüístic (terminològic i onomàstic). Dirigeix la tesi el doctor Alexandre Miquel, professor titular del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.

Per l’altra, l’arquitecta Catalina Salvà Matas aporta part dels resultats de la seva tesi doctoral, 'La memòria d’un paisatge gravat. Les pedreres de marès, empremta territorial del paisatge identitari de Mallorca' (defensada el febrer de 2021 a la Universitat Politècnica de Catalunya). Aquesta recerca treballa, des de les disciplines de l’urbanisme, l’ordenació del territori i el paisatge i mitjançant l’elaboració de cartografies pròpies com a eina fonamental d’investigació, com les pedreres de marès han estat un element configurador del paisatge identitari de Mallorca. Els resultats obtinguts a escala insular són també aplicables en aquesta exposició, específicament al territori de les Cadenes, i es plasmen i representen especialment en la confecció dels elements expositius (estructurals i d’observació).

L’exposició es complementa amb documentació fotogràfica antiga i actual, fruit dels treballs de Salvà i Martorell; amb cartografies i representacions tridimensionals del territori de les Cadenes, reelaborades per Salvà específicament per a aquesta exposició; amb eines i objectes recopilats per Martorell; amb el paisatge sonor del treball del marès enregistrat per Txema González de Lozoyo, i amb enregistraments en vídeo de diversos autors.