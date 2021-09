[VÍDEO] Presenten el primer projecte transmèdia sobre el cinema documental produït a les Balears

‘Antologia de l’atzar’ continua la trajectòria de Carlota Bujosa Cortés, Javier García Lerín, Joan Porcel, Xavi Herrero i Macià Florit, cinc cineastes illencs amb diversos premis i reconeixements. Tot i que amb carreres i temàtiques molt diferents, aquests creadors de cinema documental tenen una cosa en comú: les seves vides s’entremesclen sovint amb les històries que conten.

El projecte transmèdia consta d’una pel·lícula documental i un llibre. El llibre, ‘Antologia de l’atzar. Converses amb 5 documentalistes balears’, està coeditat per Disset Edició i El Obrador. Recull les cinc entrevistes íntegres als realitzadors a més de material gràfic específic. La presentació serà aquest dimecres a les 19.30 h a la llibreria Rata Corner. Hi assistirà Ricard Mamblona, codirector del projecte, acompanyat per la periodista Marisa Goñi. Per qüestions de cabuda és necessari inscriure’s en la web de Rata Corner per a poder assistir-hi.

La pel·lícula ‘Antologia de l’atzar’, dirigida per Ricard Mamblona i Ariadna Relea, és un retrat íntim de la vida i obra d’aquests cinc cineastes, que qüestionen amb les seves històries la nostra visió de la realitat. El documental s’estrenarà dijous, a les 19.30 h als cinemes Rívoli de Palma. A la projecció hi seran presents els directors i els protagonistes del llargmetratge. L’entrada costa 3,5 euros.

MajorDocs aposta en aquesta tercera edició per posar el focus damunt els directors de cinema documental que treballen a les Balears i que, tot i el moment d’esplendor que viu aquest gènere a les Illes, continuen essent grans desconeguts. MajorDocs, el primer festival de cinema documental creatiu a Mallorca, celebrarà la seva tercera edició del 5 al 9 d’octubre. És un projecte de les productores Mosaic i El Obrador.