Arriba el 20è Festival Internacional d'Orgue a la Catedral de Mallorca

Els dies 3, 10 i 17 d'octubre se celebrarà el 20è Festival Internacional d'Orgue a la Catedral de Mallorca. Aquest esdeveniment s'emmarca dins la celebració de la Festa de la Dedicació de la Seu.

La commoció general causada per la Covid-19 i el projecte de restauració de l'orgue major de la Catedral han alterat el format habitual dels concerts. L'orgue major de la Catedral no sonarà, però l'instrument petit emplaçat en el presbiteri, substituirà l'orgue no només com a solista, sinó també en la seva vessant concertant: l'instrument que alterna, dialoga o acompanya a altres formacions, vocals o instrumentals.

Els concerts es realitzaran els tres primers diumenges d'octubre a les 20 hores a la Catedral, l'entrada serà gratuïta i tendrà un aforament limitat. També es podrà seguir per streaming a través de la pàgina web de la Catedral i pel canal oficial de Facebook i YouTube de la Seu.

Programació

3.10.21 - Tintinnabuli

Bartomeu Mut, organista. Amb la col·laboració del cor de la Catedral de Mallorca i dels solistes Mar Campo i Juan Antonio García Illanas, dirigits per Raúl Martínez Villanueva. S’hi interpretaran obres d’Arvo Pärt i de James Whitbourn. El llenguatge tintinnabuli creat per Pärt serà el fil conductor de la vetllada.

10.10.21 - Narratio

Miquel Àngel Torrens, actor, i Bartomeu Mut, organista. Set segles de música. Paraula i música s’uneixen per explicar la restauració de l’orgue major de la Seu, construït el 1484. S’hi presentarà el teaser del documental 'La veu dels àngels. L’orgue de la catedral', i a continuació es farà un col·loqui.

17.10.21 - Cum Jubilo

Rafel Riera, organista. Amb la col·laboració de la coral de veus masculines A l’Octava i del baríton Joan Miquel Muñoz, dirigits per Ricard Terradas. S’interpretaran la Missa Cum Jubilo de Duruflé, com a nexe central del concert. També s’hi interpretaran obres de Gelabert, de Kocsár i del propi organista Rafel Riera.