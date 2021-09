L'Orquestra Simfònica estrena mundialment a Santanyí l'obra '7 cançons' de Baltasar Samper

L'Orquestra Simfònica Illes Balears i la Direcció General de Cultura ofereixen aquest dissabte 25 de setembre, a l'església de Sant Andreu (Santanyí), a les 20 hores, '7 cançons', un concert amb Baltasar Samper com a protagonista i la interpretació de les obres del compositor mallorquí 'Ritual de Pagesia' i '7 cançons', aquesta última estrena mundial.

Des de fa diversos mesos, la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears i la Direcció General de Cultura treballen en l'edició, interpretació i enregistrament de les principals obres del compositor mallorquí, referència de la música del segle XX. L'objectiu és fer sonar el patrimoni de les Illes Balears, donar veu a la nova creació i descentralitzar l'abast de la Simfònica, més enllà de Palma, en un exercici d'equilibri interterritorial. «Dins les accions de polítiques culturals del Govern de les Illes Balears, treballam amb el patrimoni cultural en tots els seus vessants, per donar a conèixer el patrimoni comú. Samper és un dels grans compositors del segle XX i és la nostra missió posar la seva obra a disposició dels estudiosos i de les noves generacions de músics i compositors, així com difondre la seva obra entre la ciutadania», ha explicat la directora general de Cultura, Catalina Solivellas.

Per interpretar les '7 cançons' de Baltasar Samper, la Simfònica comptarà amb la soprano Lisa Larsson. Amb la flexibilitat vocal per abraçar un repertori molt divers, Larsson és actualment una intèrpret versàtil. El seu primer compromís va ser a l'Òpera de Zuric, on actuà amb diversos directors, inclosos Nikolaus Harnoncourt i Franz Welser-Möst. Després del seu debut a La Scala de Milà amb Riccardo Muti, desenvolupà ràpidament la seva carrera d'òpera internacional, en particular com a intèrpret de Mozart i presentant-se als teatres i festivals d'òpera més prestigiosos d'Europa.

El fons personal de Baltasar Samper és l'únic llegat unificat realment extens que existeix del compositor i que constitueix la principal font d'informació per entendre la magnitud i valor de la seva obra, però també per entendre el seu paper com a referent cultural a l'exili. La major part del fons la conformen partitures originals de Baltasar Samper, composicions dedicades d'altres autors, correspondència entre Samper i Isidor Macabich, caricatures i dibuixos, edicions originals dels volums I i II dels materials de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya en què col·laborà Samper, programes de concerts, separates i revistes diverses.

El concert és gratuït i l'entrada es pot adquirir a través de la web de Ticket IB.